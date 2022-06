Internationale Energieagentur: E-Auto-Boom erhöht Druck auf Lieferketten

Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt mit Blick auf den anhaltenden Boom von Elektroautos vor Engpässen in der Lieferkette und Preissteigerungen. Um das weitere Wachstum der alternativen Antriebsart zu sichern, seien größere Anstrengungen zur Diversifizierung der Batterieherstellung und der Versorgung mit wichtigen Mineralien nötig.

Die anhaltende politische Unterstützung sei einer der Hauptgründe für den starken Absatz von Elektroautos in vielen Märkten, so die IEA. Eine wachsende Zahl von Ländern habe ehrgeizige Ziele für die Elektrifizierung von Fahrzeugen in den kommenden Jahrzehnten. Und viele Automobilhersteller hätten vor, ihre Flotten über die politischen Ziele hinaus zu elektrifizieren.

„Nur wenige Bereiche der neuen globalen Energiewirtschaft sind so dynamisch wie Elektrofahrzeuge. Der Erfolg des Sektors mit neuen Verkaufsrekorden ist äußerst ermutigend, aber es gibt keinen Grund zur Selbstzufriedenheit“, sagt IEA-Direktor Fatih Birol. „Politische Entscheidungsträger, Führungskräfte der Industrie und Investoren müssen sehr wachsam und einfallsreich sein, um die Risiken von Versorgungsunterbrechungen zu verringern und eine nachhaltige Versorgung mit wichtigen Mineralien zu gewährleisten.“

Kurzfristig sind die größten Hindernisse für den Absatz von Elektroautos laut der IEA die steigenden Preise für einige für die Herstellung von Batterien unerlässliche Rohstoffe sowie die Unterbrechungen der Lieferkette, die durch Russlands Angriff auf die Ukraine und die anhaltenden Coronavirus-Abriegelungen in einigen Teilen Chinas verursacht werden. Längerfristig müssten zudem größere Anstrengungen unternommen werden, um eine für das erwartete Wachstum der Elektroauto-Verkäufe ausreichende Ladeinfrastruktur aufzubauen.

In den letzten Jahren sind die Preise für Batterien deutlich gesunken, laut der IEA droht nun eine Trendumkehr. So seien die Preise für das in E-Auto-Batterien wichtige Element Lithium im Mai 2022 mehr als siebenmal so hoch wie Anfang 2021 gewesen. Und auch die Preise für Kobalt und Nickel seien gestiegen. Wenn die Preise auf dem aktuellen Niveau blieben, könnten die Kosten für Batteriepakete um 15 Prozent steigen, prognostiziert die IEA. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine erzeuge weiteren Druck, da Russland 20 Prozent des weltweiten Nickels für Batterien liefere.

Die Politik in Europa und den USA hat bereits damit begonnen, die inländische Entwicklung von E-Auto-Lieferketten zu forcieren. Derzeit sind mehr als die Hälfte aller Verarbeitungs- und Raffineriekapazitäten für Lithium, Kobalt und Graphit in China angesiedelt. Darüber hinaus stellt China derzeit drei Viertel aller Lithium-Ionen-Batterien her und verfügt über 70 Prozent der Produktionskapazitäten für Kathoden und 85 Prozent für Anoden, die beide wesentliche Bestandteile von Batterien sind.

Neben der Diversifizierung der Batterieherstellung und der Versorgung mit wichtigen Mineralien empfiehlt die IEA strenge Normen für die Fahrzeugeffizienz und den Kohlendioxidausstoß, um die Nachfrage nach E-Fahrzeugen zu steigern, außerdem die Bevorzugung von zwei- und dreirädrigen Fahrzeugen sowie von Stadtbussen, um die Einführung von E-Fahrzeugen in Schwellen- und Entwicklungsländern voranzutreiben. Darüber hininaus spricht sich die Internationale Energieagentur für die Förderung von Investitionen in den Abbau kritischer Mineralien unter Berücksichtigung ökologisch und sozial nachhaltiger Praktiken aus, um eine ausreichende Versorgung mit sauberer Energie sicherzustellen.