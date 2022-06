bk World will Elektroauto-„Ladeoasen“ aufbauen

Im bayerischen Endsee wurde Anfang Juni die erste „bk World“ eröffnet. Mit der „Ladeoase“ wollen die Gründer von bk World Gerold Wolfarth und Marc Arnold die Wartezeit während dem Elektroauto-Laden unterwegs angenehmer gestalten. Bei einem Ladestopp mitten in der Nacht sei die Idee zu dem Konzept geboren, erzählten sie bei der Eröffnung des ersten Standorts. „Das musste besser gehen – und einzigartig sollte es sein“, sagte Wolfarth.

Die erste bk World befindet sich direkt an einem von Teslas „Supercharger“-Ladestandorten mit 20 Schnellladesäulen in Endsee. Es handelt sich laut dem Anbieter um eine „Aufenthalts-Lounge“ für Fahrer von Elektroautos, in der die Wartezeit zur „Quality Time“ werde. „Das gesamte Konzept der bk World ist von Nutzerseite aus gedacht“, erklärte Arnold. „Also: Was benötige ich als Fahrerin oder Fahrer eines Elektroautos während meiner Ladepause wirklich?“

In der bk World stehen Sanitäranlagen zur Verfügung und ein Lounge-Bereich zum Verweilen. Die geringe Grundfläche werde dabei „extrem effizient“ genutzt, heißt es. Die Ausgabe der verschiedenen Produkte funktioniere vollkommen automatisiert. Die Speisen, die vor Ort erworben werden können, seien gesund, frisch und zuckerarm. Bei der Auswahl des Produktportfolios habe man bewusst auf die Zusammenarbeit mit Großkonzernen verzichtet und setze stattdessen auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Es sei zudem ein gesundes Speiseportfolio in Planung. Bereits jetzt bietet die bk World kleine Büroecken für Geschäftsgespräche und einen Kinderbereich.

Die bk World besteht aus „Qubes“, modulartig miteinander kombinierbare und transportable Raumelemente. Wachse ein Ladepark, wachse die bk World, erläuterten die Designer. Anbau, Abbau oder ein Umsetzen der Qubes seien innerhalb kürzester Zeit möglich. Das sei besonders für Grundstücksbesitzer, aber auch für Ladeparkbetreibe interessant. Laufe ein Pachtvertrag aus, biete die bk World größtmögliche Flexibilität. Die kleinste Version mit Aufenthaltsbereich und Sanitär-Qube umfasse gut 50 Quadratmeter, nach oben seien keine Grenzen gesetzt.

Abrisse seien bei dem Konzept nicht nötig, die Materialverschwendung werde reduziert. Diese Anpassungsfähigkeit erleichtere Standortentscheidungen. „Mit der bk World sind die Betreiber von Ladeparks nicht mehr auf bestehende Infrastruktur angewiesen. Wir kommen einfach überall dorthin, wo ein Ladepark entsteht. Dazu benötigen wir nur einen Wasser-, Abwasser- und Stromanschluss und können unsere Lounges so praktisch an jeden beliebigen Standort setzen“, warb Wolfarth.

Man habe sich zudem die Stärkung des regionalen Handels auf die Fahne geschrieben. Im eigenen Onlineshop sei eine Plattform entstanden, auf der sich regionale Einzelhändler präsentieren können. Mit der Expansion der Standorte wachse das Portfolio an regionalen Spezialitäten immer weiter an. In Endsee finden Besucher des Ladeparks unter anderem fränkische Weine, Schokoladenerzeugnisse oder eine Auswahl an Speiseölen. „Die bk World ist für die meisten Händler ein Touchpoint mit einer neuen Zielgruppe, welche sie sonst nicht oder nur sehr schwer erreicht hätten. Denn wer direkt an der Autobahn hält, nimmt von den tollen Geschäften in angrenzenden Ortschaften keine Notiz. Die Sichtbarkeit, welche die Unternehmen nun über unsere Plattform erreichen können, ist enorm“, so Wolfarth.

Die bk World soll über ihre Lebensdauer hinweg klimapositiv sei. Möglich machen soll das das Zusammenspiel verschiedener baulicher Maßnahmen und Gegebenheiten. Die massiven Lounge-Elemente bestehen demnach aus Fichtenholz. Ergänzend kommt ein nachhaltiger Dämmstoff zum Einsatz. „Die Qubes sind auf sämtliche Wetterbedingungen ausgelegt. Von größtmöglicher Hitze in Südeuropa bis zu extremer Kälte im Norden – in der bk World erwartet alle Gäste das gleiche Klima“, so die Entwickler. Ein Großteil der elektrischen Verbraucher einer jeden bk World werde durch die eigene Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der Qubes mit Energie versorgt.

Bei dem einen Standort in Endsee soll es nicht bleiben: Die bk World Holding GmbH plant die Eröffnung von europaweit 300 Standorten in den kommenden fünf Jahren. Dabei haben die Gründer nach eigener Aussage nicht nur das Supercharger-Netz von Tesla im Visier, sondern Ladeparks der größten Ladesäulenbetreiber und Energieanbieter.