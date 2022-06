Cupra arbeitet an drei neuen Elektro-Modellen, aktueller Ausblick auf E-Kleinwagen UrbanRebel

Seats sportliche Schwestermarke Cupra hat ihre Pläne für die Zukunft vorgestellt und den Erfolg ihres jungen Angebots betont. Bis heute habe die spanische Marke fast 200.000 Fahrzeuge ausgeliefert, wobei der Umsatz von 430 Millionen Euro im Jahr 2018 auf fast 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2021 gestiegen sei. In diesem Jahr will Cupra seinen Absatz und Umsatz verdoppeln. Dazu wird der Vertrieb ausgebaut, für weiteres Wachstum sind zudem drei neue E-Modelle in Arbeit.

Aktuell hat Cupra neben Plug-in-Hybriden den vollelektrischen Kompaktwagen Born im Programm. Bis zum Jahr 2025 will der Autobauer die drei neuen Stromer Terramar, Tavascan und UrbanRebel einführen und seine aktuelle Modellpalette erneuern. „Unser Ziel ist es, mittelfristig 500.000 Autos pro Jahr auszuliefern und mit unserer internationalen Expansionsstrategie sowohl in neue Märkte als auch in neue Segmente vorzudringen“, so Firmenchef Wayne Griffiths.

Beim Terramar handelt es sich um ein 4,5 Meter langes sportliches SUV, mit dem Cupra in höhere Preissegmente des Segments vordringen will. Die Baureihe werde mit verschiedenen Verbrennungsmotoren sowie einer neuen Generation von Plug-in-Hybridantrieben erhältlich sein, kündigte das Unternehmen an. Die elektrische Reichweite soll rund 100 Kilometer betragen. Bei der Palette der elektrifizierten Modelle stünden Leistung und Sportlichkeit im Fokus.

Als Nächstes steht bei der Marke der Tavascan an, auf den es 2019 einen ersten Ausblick gab. Der Elektroauto-Crossover soll 2024 auf den Markt kommen und Cupra globaler machen und neue Märkte erschließen. Für den ersten Entwurf wurden ein 225 kW (306 PS) starker Allradantrieb und 450 Kilometer Reichweite in Aussicht gestellt.

Cupra will urbane E-Mobilität „demokratisieren“

Für 2025 sieht Cupra dann das urbane Elektroauto UrbanRebel vor. Für den frontgetriebenen Wagen wird eine modifizierte Version von Volkswagens Elektroauto-Konzernplattform MEB, die MEB Small, genutzt. „Der Cupra UrbanRebel wird das größte Projekt für unser Unternehmen in den kommenden Jahren sein, da er der Schlüssel für unsere Transformation zu einer vollelektrischen Marke ist. Wir sind federführend bei der Entwicklung dieses Clusters, der Fahrzeugfamilie, die die nachhaltige urbane Mobilität demokratisieren wird. Wir leisten damit Vorarbeit für verschiedene Marken innerhalb des Volkswagen Konzerns“, erklärt Werner Tietz, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei Cupra.

Der 4,03 Meter lange UrbanRebel werde „ein Held der Nachhaltigkeit, der durch den Einsatz fortschrittlicher recycelter Polymere und biobasierter Materialien die Grenzen des Machbaren überschreitet und ein umweltbewusstes Fahrzeug liefert“, heißt es. Durch die Kombination von 3D-Druck- und 3D-Strickverfahren würden Leistung und Wertigkeit erhöht. Die Leichtbauweise sowohl beim Exterieur als auch beim Interieur trage dazu bei, dass der 166 kW (226 PS) starke Elektromotor und das Batteriepaket das E-Auto in 6,9 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen lassen und ihm eine Reichweite von bis zu 440 Kilometer verleihen.

„Der UrbanRebel ist für Cupra mehr als nur ein Auto. Er ist das Modell, das die urbane Elektromobilität demokratisieren wird. Emotional, sexy, mit Spaß am Fahren und gleichzeitig bezahlbar. Mit ihm beweisen wir, dass Elektroautos nicht langweilig sein müssen. Er ist das Einstiegsmodell für die nächste Generation in unsere Marke“, so Griffiths. Den jüngsten Bildern nach zu urteilen, kommt der UrbanRebel als SUV-Crossover daher – die ersten Entwürfe ließen noch auf einen niedrigeren Kleinwagen schließen.

Vor wenigen Wochen hatten Seat und Cupra zusammen mit dem Volkswagen-Konzern und Partnern mit „Future: Fast Forward“ ein Projekt zur Mobilisierung von zehn Milliarden Euro für die Elektrifizierung Spaniens vorgestellt. Das Land soll zu einem europäischen „Hub für Elektromobilität“ werden.

„Wir wissen genau, wo wir hinwollen, und ich kann Ihnen versprechen, dass die Zukunft nicht langweilig wird. Jedes einzelne Modell, das wir auf den Markt bringen werden, wird uns auf unserer Reise einen Schritt voranbringen“, sagt Seat- und Cupra-CEO Griffiths. „Wir werden uns selbst treu bleiben und authentisch sein, das ist der Geist des Cupra Tribe. Wir machen das auf die Cupra Art, so, wie wir es immer gemacht haben. Die Zukunft ist elektrisch und die Zukunft ist Cupra.“