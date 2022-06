Stellantis-Chef bekräftigt Verbrenner-Ausstieg in Europa ab 2030

Carlos Tavares führt den Autoriesen Stellantis, der im letzten Jahr durch die Fusion von Fiat Chrysler und der PSA-Gruppe (u. a. Citroën, Opel, Peugeot) entstanden ist. Er richtet den Konzern auf Elektromobilität aus, tut dies aber scheinbar nur widerwillig und ist nicht von der beschleunigten Transformation der Branche überzeugt. Das ließ er kürzlich auch in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) durchblicken. Der Umstieg auf E-Mobilität steht für ihn aber fest.

Tavares glaubt, dass die Erschwinglichkeit von Mobilität in Europa durch den E-Antrieb „zum Problem wird“. Die Inflation der Rohstoffpreise verstärke diese Entwicklung. Im Moment sei die Herstellung eines Elektroautos noch um rund 40 Prozent teurer als die eines konventionellen Fahrzeugs. Deshalb sei die Kostenseite so wichtig. „Wenn wir Elek­troautos für die Mittelschicht bezahlbar machen wollen, dann müssen wir die Produktivität steigern. Und das bedeutet: Wir brauchen viele Kostensenkungen. Das ist eine zwangsläufige Folge der politischen Entscheidungen in der EU“, erklärte der Manager.

Man müsse überall sparen. Wenn die Branche das nicht mache, werde sie Kunden verlieren, die sich die Autos nicht mehr leisten können. Es sei aber auch die Politik gefordert, die klar zur „Freiheit der Mobilität in Europa“ Stellung beziehen müsse. Was er damit meinte, konkretisierte er nicht, verwies aber auf Proteste in Frankreich durch eine zusätzliche CO2-Steuer.

Stellantis will ab 2030 in Europa keine Verbrennerautos mehr verkaufen, fünf Jahre früher als von der EU verlangt. Opel werde sogar bereits 2028 aussteigen, bekräftigte der Konzernchef. Es sei sinnvoll, den Planeten zu schützen, die öffentliche Meinung würde das Unternehmen aber ohnehin dazu zwingen – „oder die Bürgermeister der großen Städte durch die Einrichtung emissionsfreier Zonen“. Es werde dort Beschränkungen für Verbrennerautos geben, das könnte man auch in Deutschland erleben.

Batterie-Knappheit bremst E-Transformation

Bei der Umstellung auf Elektroautos sei derzeit die Angebotsseite das Problem, erklärte Tavares. Die Zahl der Stromer, die der Konzern herstellen kann, werde momentan noch begrenzt von der Verfügbarkeit von Batterien. Die Batterie mache 40 Prozent der Wertschöpfung eines E-Autos aus. Man könne diese 40 Prozent zwar komplett aus Asien beziehen, das würde aber eine große Abhängigkeit und ein großes Risiko für die europäische Autoindustrie bedeuten. Die Alternative sei, zu warten, bis genügend eigene Batteriezellfabriken in Europa stehen. Stellantis wird künftig auch selbst Akkus herstellen, zusammen mit Saft, einer Tochtergesellschaft von TotalEnergies, und Mercedes-Benz.

Die Autobranche befindet sich laut Tavares in einer kniffligen Situation: „Wenn wir den Verbrennungsmotor zu schnell abschaffen wollen, kann das zu Problemen führen. Aber wenn wir zu lange warten, eben auch.“ Am Ende werde es auch eine Frage von unterschiedlichen Perspektiven von Städtern und der Landbevölkerung sein. Die Erderwärmung durch den CO2-Ausstoß sei, im Gegensatz zu der lokalen Frage der Luftverschmutzung, ein globales Problem. Es sei egal, ob die Emissionen auf dem Land oder in der Stadt verursacht werden.

Damit das Elektroauto in der Mittelschicht Akzeptanz findet, brauche es in den nächsten drei Jahren weiter staatliche Zuschüsse für den E-Auto-Kauf, sagte der Stellantis-Chef. Die dadurch erzeugte Nachfrage sorge jedoch für Knappheit bei Batterien. „Das alles ist nicht wirklich strategisch ausgearbeitet worden von der Politik“, bemängelte Tavares. Er reagiere darauf mit den „notwendigen Strategien, um zu überleben“. Ab 2030 verkaufe Stellantis keine Verbrennerautos mehr in Europa. „Das ist unser Plan, und den setzen wir um. Aber wir sind keine Zauberer, also verlangen Sie von uns nicht, dass wir zaubern.“