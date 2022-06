Next Mobility Accelerator Consortium bietet Wasserstoff-Lkw mit Infrastruktur an

Das Next Mobility Accelerator Consortium hat ein ganzheitliches Konzept für mittelschwere, mit Wasserstoff-Brennstoffzellen angetriebene E-Lkw vorgestellt. Mit dem Konsortium wollen der Sonderfahrzeughersteller Paul, das Unternehmen MaierKorduletsch und der Ölkonzern Shell gemeinsam ein serienreifes Fahrzeug in Kombination mit der kompletten Infrastruktur, von der Wasserstoff-Herstellung bis zur Produktion der Wasserstoff-Lkw, Logistik und Betankungsmöglichkeiten, anbieten.

Man wolle eine regionale, skalierbare Wertschöpfungskette schaffen, so die Allianz in einer Mitteilung. Während sich die etablierten Fahrzeughersteller bei der Produktion von Wasserstoff-Lkw auf die schweren Klassen konzentrierten, lege das Konsortium den Fokus zusätzlich auf die Klasse der 12- bis 24-Tonner. MaierKorduletsch ist der erste Kunde, der den „PH2P Truck“ in der Praxis nutzen wird. Die mit Energie, Kraft- und Schmierstoffen handelnde Unternehmensgruppe wird den Wasserstoff-Lkw für die Auslieferung von Schmierstoffen an Industrie und Werkstätten einsetzen.

Bei dem jetzt vorgestellten, von Paul Nutzfahrzeuge mit Unterstützung von Systempartnern hergestellten Modell handelt es sich um einen mittelschweren Brennstoffzellen-Lkw mit 24 Tonnen Zuggesamtgewicht und bis zu 500 Kilometer Reichweite. Ein Tankvorgang soll zwischen 10 und 15 Minuten dauern. Der bis 300 kW (408 PS) leistende Elektromotor kann das Fahrzeug auf bis 85 km/h beschleunigen. Der Zentralantrieb stammt von Voith, die Wasserstofftanks vom südkoreanischen Energie-Lösungsanbieter Hanwha Solutions. Die Brennstoffzelle liefert Toyota, die Softwareintegration sowie die Systemarchitektur Pepper Motion.

„Wir reden nicht, wir machen“

„Wir reden nicht, wir machen“, sagt Paul-Group-Geschäftsführer Bernhard Wasner. „Wenn es etwas nicht gibt, machen wir es selbst oder finden die besten Partner, um Fahrzeuge weiterzuentwickeln – immer mit höchstem Qualitäts- und Zuverlässigkeitsanspruch.“ Die Paul Group bietet auch den Aftersales-Service für die Wasserstoff-Trucks, der Wartung und Reparaturen beinhaltet, außerdem Sicherheitsschulungen für alle, die mit dem PH2P Truck arbeiten werden, vom Fahrer über den Monteur bis zum Tankwart.

In dem Konsortium entsteht die erste Wasserstoff-Tankstelle in Passau-Sperrwies auf dem Gelände der Paul Group, umgesetzt durch den Betreiber MaierKorduletsch. Eröffnet werden soll sie im Januar 2023, bis dahin steht eine mobile Wasserstoff-Tankanlage bereit. MaierKorduletsch versorgt bereits Logistik, Landwirtschaft, Industrie und ÖPNV mit Energie und Kraftstoff.

„MaierKorduletsch betreibt seit 70 Jahren Tankstellenbau – mit dem Wasserstoff-Mobility Hub in Passau in Kombination mit weiteren 10 E-Schnellladestationen betreten wir Neuland“, erklärt Geschäftsführer Lorenz Maier. „Zusammen mit den Partnern im Konsortium lösen wir das Henne-Ei-Problem für die erfolgreiche Markteinführung von Wasserstoff-Lkw in der Transportbranche. Mit der Transformation unseres Geschäftsmodells in Richtung emissionsfreier Logistik sichern wir die Zukunft unseres Unternehmens und übernehmen aktiv Verantwortung für unsere Mitarbeiter und die Umwelt.“

Die erste Tankstelle in Passau ist dafür konzipiert, zehn Lkw pro Stunde zu betanken. Das erfordert neue, leistungsfähige Kompressoren und Kühlanlagen, allesamt Spezialanfertigungen, da es noch keine Serienmodelle gibt. Weiterhin ist ein zusätzliches Großprojekt geplant: 2026 soll am dann neu gebauten Autobahnanschluss A3/ A 94 in Pocking ein „Mobility Hub“ auf 22.000 qm entstehen, mit einer Wasserstoff-Kapazität von bis zu 5000 Kilogramm Wasserstoff pro Tag, mit Photovoltaik-Anlagen auf den gesamten Dachflächen sowie mehr als 30 E-Schnellladeplätzen.

Shell hat 25 PH2P gekauft. Diese Fahrzeuge sollen interessierten Kunden ab Herbst 2022 über eine Mobilitäts-Plattform angeboten werden, über die sie das Fahrzeug anmieten und Inklusivleistungen wie den Wasserstoffbezug, Versicherung, Wartung und Service sowie Schulung der Fahrer und Fuhrparkleiter beziehen können. Der Ölmulti plant, über das Konsortium hinaus bis 2025 mit weiteren Partnern insgesamt bis zu 2500 Brennstoffzellen-Lkw unterschiedlicher Fahrzeugklassen anzubieten. Auch diese sollen über die Mobilitäts-Plattform in den Markt gebracht werden. Zeitgleich will Shell entlang paneuropäischer Transportrouten eine Infrastruktur von bis zu 50 Wasserstoff-Tankstellen errichten.