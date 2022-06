Musk: Neue Tesla-Werke in Deutschland und den USA „gigantische Geldverbrennungsöfen“

Tesla baut seit März 2022 Elektroautos in seiner deutschen „Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin. Im Juni rollten bereits erstmals 1000 Fahrzeuge pro Woche vom Band, die Kapazität des Standorts muss aber noch deutlich hochgefahren werden. Bislang ist die erste Europa-Fabrik für den Konzern daher nur ein großer Kostenverursacher, das gilt auch für ein neues Werk in den USA.

Die Elektroauto-Fabriken in der Gemeinde Grünheide bei Berlin und in Austin im US-Bundesstaat Texas verlieren nach Angaben von CEO Elon Musk derzeit „Milliarden an Dollar“. Er bezeichnete die Standorte in einem kürzlich veröffentlichten Video-Interview als „gigantische Geldverbrennungsöfen“. In dem Gespräch mit dem Fanclub Tesla Owners of Silicon Valley nannte er die beiden vergangenen Jahre mit Blick auf die Lieferkettenprobleme der Autoindustrie einen „absoluten Albtraum“. Der Tesla-Chef warnte: „Wir haben es noch nicht hinter uns“.

Es gehe jetzt darum, den Betrieb am Laufen zu halten, damit die Beschäftigten weiter bezahlt würden und der Konzern nicht in die Insolvenz gerate, so Musk. Auch die China-Fabrik in Shanghai belaste das Unternehmen. „Die Covid-Shutdowns in China waren gelinde gesagt sehr, sehr schwierig“, so Musk. Das Interview wurde bereits am 31. Mai geführt, der Teil mit den jüngsten Aussagen aber jetzt erst im Internet ausgestrahlt.

Musk fürchtet einen wirtschaftlichen Abschwung und hat deshalb Job-Kürzungen bei Tesla angekündigt. Das Unternehmen werde in den kommenden Monaten 3 bis 3,5 Prozent seiner Stellen streichen. Bei den Angestellten solle etwa jeder zehnte Job wegfallen, die Zahl der Fabrikarbeiter werde dagegen auf lange Sicht wachsen. Zu Jahresbeginn hatte Tesla knapp 100.000 Beschäftigte.

An seinem deutschen Standort hat Tesla laut Berichten noch lange nicht genügend Mitarbeiter. Derzeit gibt es demnach rund 4500 Beschäftigte im hiesigen Werk. Bis Jahresende wolle der Konzern bis zu 12.000 Mitarbeiter eingestellt haben, um das Produktionsziel von 500.000 Fahrzeugen pro Jahr zu erreichen. Um das Personal schneller aufzustocken, muss Tesla Neueinstellungen künftig laut der IG-Metall mehr Geld zahlen. Die unterschiedlichen Gehälter werden auf Dauer jedoch dem Betriebsfrieden schaden, glaubt die Industriegewerkschaft.