Ford Pro stellt „Electric SuperVan“ mit über 1471 kW (2000 PS) vor

Mit dem Ford Pro Electric SuperVan feiert beim Goodwood Festival of Speed 2022 ein elektrisches „Ultra-Hochleistungs-Nutzfahrzeug“ seine Weltpremiere. An der Entwicklung waren das globale Ford Performance Team, die Rallye- und Rennfahrzeugspezialisten STARD in Österreich und Fords Design-Team in Köln beteiligt. Das laut Ford rennstreckentaugliche Chassis basiert auf der Architektur des Transporters im 1-Tonnen-Nutzlastbereich E-Transit Custom.

„Der brachiale Ford Pro Electric SuperVan reizt das Potenzial der batterieelektrischen Antriebstechnologie und der erweiterten Konnektivität weit aus. Damit setzt der Demonstrator neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit der Ford Transit Transporter-Baureihen und unterstreicht das umfangreiche Bekenntnis der Marke zur Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeuge“, so Ford.

„Mit einer batterieelektrischen Leistung von 2.000 PS bietet der Ford Pro Electric SuperVan Fahrspaß ohne Ende und vereint dies mit einem unverwechselbaren Design, das der neue E-Transit Custom inspiriert hat. Auf diese Weise transportieren wir die SuperVan-Idee ins 21. Jahrhundert“, sagt Mark Rushbrook von Ford Performance Motorsport, „Dabei geht es keineswegs nur um schiere Antriebskraft. Die Systeme des Electric SuperVan haben eine enorme Rechnerleistung, so dass die Ingenieure seine Performance auf der Rundstrecke in Echtzeit optimieren konnten – so wie bei einem hochentwickelten Rennfahrzeug.“

Der Aufbau des Electric SuperVan erinnert an den eines Rennwagens. Er vereint die Bodengruppe des E-Transit Custom mit einem Stahlrahmen und Karosserie-Komponenten aus gewichtsoptimierten Verbundwerkstoffen. Das speziell konstruierte, flüssigkeitsgekühlte 50-kW-Akkupack sitzt tief und zentral im Chassis. So wirkt es sich positiv auf die Gewichtsverteilung und auf den Schwerpunkt des Fahrzeugs aus. An einer üblichen Schnellladestation füllt der Electric SuperVan seine Batterie laut Ford in rund 45 Minuten vollständig auf.

Unterhalb der Karosserie entspricht das stark modifizierte Fahrwerk mit asymmetrisch langen Doppelquerlenkern, speziellen Federbeinen, aus dem Motorsport übernommenen Zusatzrahmen an der Vorder- und Hinterachse sowie verstärkten Bremsen dem immens gestiegenen Dynamik-Potenzial. Zusammen leisten die vier Elektromotoren des Electric SuperVan mehr als 1471 kW (2000 PS) und verteilen sie an alle vier Räder. Dies ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden.

Im Innenraum wartet der Ford Pro Electric SuperVan mit einem Rennsport-Sicherheitspaket nach FIA-Norm auf, zu dem außer Schalensitzen auch ein Überrollkäfig gehören. Hinzu kommt ein groß dimensionierter Touchscreen. Er stammt aus Serienmodellen des Automobilherstellers und ermöglicht die Bedienung der Konnektivitäts- und Informationssysteme. Ebenfalls über den Touchscreen stehen fünf Fahrprogramme zur Wahl. Sie definieren jeweils eine andere Drehmomentverteilung an die vier angetriebenen Räder und beeinflussen die Bremsenergie-Rückgewinnung.

Bei geringem Tempo hält ein ECO-Modus die Elektromaschinen im effizientesten Bereich, stellt die Rekuperation auf höchstes Level und schaltet den Hinterradantrieb ab. Für optimalen Schub ruft ein „E-Boost“-Schalter per Fingerdruck und zeitlich begrenzt zusätzliche Leistung ab. „Einzigartig ist auch der ‚Tyre Cleaning‘-Modus des Electric SuperVan. Dank dieser neuen Funktion lässt sich die Antriebskraft entweder nur der Vorder- oder der Hinterachse für Burn-outs zuteilen, um die Reifen vor dem Wettbewerbseinsatz gezielt zu säubern und aufzuwärmen“, so Ford.

Der Electric SuperVan ist laut Ford mehr als nur ein Leistungsnachweis für die Kompetenz in Sachen Elektromobilität und Konnektivität. Er diene dem Unternehmen als Hochgeschwindigkeits-Versuchslabor, das die Grenzen des technisch Machbaren auslotet und verschiebt. Die gewonnenen Erfahrungen lasse man in die Entwicklung von künftigen Serien- und Rennfahrzeugen sowie von Software-Lösungen und Dienstleistungsangeboten einfließen.