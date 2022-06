Behörde warnt vor Lithium-Knappheit, E-Auto könnte ausgebremst werden

In Deutschland sollen nach dem Willen der Politik 2030 Millionen von Elektroautos auf den Straßen sein. Auch in andern Ländern wird die Umstellung von Verbrenner- auf E-Mobilität vorangetrieben. Dafür sind große Mengen an Batterien erforderlich, doch der Bedarf des dafür nötigen Lithiums wird laut einer Analyse im Jahr 2030 die Verfügbarkeit des Metalls deutlich übersteigen.

Die Bundesregierung hat für 2030 das Ziel von 15 Millionen Elektroautos ausgerufen. Europas größter Autohersteller Volkswagen will sein Angebot in den nächsten Jahren auf Elektroautos umstellen, auch andere Unternehmen planen den Umstieg auf Stromer. Eine Berechnung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) kam dem Handelsblatt zufolge jedoch zu dem Ergebnis, dass der wichtige Batterierohstoff Lithium mittelfristig ausgehen könnte.

„Selbst wenn alle aktuell geplanten und im Bau befindlichen Projekte im Zeitplan umgesetzt werden und wir von einem mittleren Nachfragewachstum ausgehen, werden wir nicht genug Lithium haben, um die weltweite Nachfrage 2030 zu decken“, sagte Studienautor Michael Schmidt von der BGR.

2020 seien weltweit 82.000 Tonnen Lithium produziert worden, erklärte Schmidt. In den nächsten acht Jahren wächst die Nachfrage Berechnungen der BGR-Experten zufolge je nach Szenario auf mindestens 316.000 beziehungsweise mehr als 550.000 Tonnen pro Jahr an. 90 Prozent des verarbeiteten Rohstoffs würden dann in Lithium-Ionen-Batterien für Elektroautos fließen. Laut der Analyse fehlen 2030 im schlechtesten Fall 300.000 Tonnen Lithium pro Jahr, im besten Fall immer noch 90.000 Tonnen.

Das von der EU-Kommission geplante Verbrenner-Aus ab 2035 dürfte die Nachfrage nach E-Autos und damit auch den Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien noch weiter in die Höhe treiben. Das britische Beratungsgremium Advanced Propulsion Centre (APC) geht dem Handelsblatt zufolge davon aus, dass im Jahr 2030 nicht wie geplant 40 Millionen E-Autos weltweit, sondern möglicherweise nur 25 Millionen produziert werden könnten. „Es ist einfach nicht genug Lithium da, obgleich es geologisch gesehen keine knappe Ressource ist“, so Schmidt.

Obwohl es theoretisch genug Lithiumvorkommen gibt, stagniert der Abbau. Das liegt an langwierigen Genehmigungsverfahren und komplizierten Bedingungen. Es fehlt zudem an der Investitionsbereitschaft – auch, weil viele Geldgeber mit Investitionen in die umstrittene Bergbaubranche hadern. Die Lithium-Knappheit wirkt sich bereits deutlich auf den Rohstoffpreis aus. Laut dem Handelsblatt hat sich der Preis im Vergleich zu Januar 2021 versiebenfacht.