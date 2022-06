Tesla eröffnet 800. „Supercharger“-Standort in Europa

Durch die Eröffnung des neuesten „Superchargers“ in Avignon in Frankreich steigt die Zahl an Schnellladestandorten von Tesla auf dem Kontinent auf 800. Das unternehmenseigene Ladenetz biete damit in der Region nun knapp 9000 Schnellladeplätze, teilte der US-Elektroautobauer mit.

Auch bei der geographische Erschließung der europäischen Länder feierte Tesla im Juni eine Premiere sowie einen kleineren Meilenstein: Durch die Eröffnung des ersten Standorts in Lettland Anfang des Monats sind Supercharger nun in 30 europäischen Ländern verfügbar.

Der 800. Standort in Avignon, gelegen an der französischen Hauptverkehrsroute auf dem Weg nach Marseille und an die Côte d’Azur, umfasst 28 Schnellladeplätze. „Somit liegt Avignon im Einklang mit Teslas Strategie, nun vorrangig größere Standorte zu eröffnen, um die ständig wachsende Zahl an Elektrofahrzeugen auf europäischen Straßen zu bedienen“, heißt es vom dem Unternehmen.

Den Rekord des größten europäischen Supercharger-Standortes hält aktuell weiterhin Nebbenes in Norwegen mit 44 Schnellladeplätzen. Als Tesla im August 2013 die ersten sechs europäischen Supercharger Standorte eröffnete, umfasste jeder vier Schnellladeplätze. Mittlerweile liegt der Durchschnitt pro Standort laut dem Unternehmen bei etwas mehr als elf Superchargern.

An Superchargern der neuesten Generation „V3“ erreichen etwa die Mittelklassewagen Model 3 und Model Y mit der größeren Batterievariante Spitzenraten von bis zu 250 kW. Im Idealfall können so 80 bis 100 Kilometer elektrische Reichweite in fünf Minuten nachgeladen werden. Obwohl sich die Technologie stetig in Richtung höherer Ladeleistungen weiterentwickele, konzentriere man sich weiter verstärkt auf die Zuverlässigkeit des gesamten Netzwerks, erklärt Tesla. Das sei eine der Schlüsselkomponenten für einfaches und barrierefreies elektrisches Langstreckenreisen.

Seit November 2021 öffnet Tesla im Rahmen eines Pilotprojekts das Supercharger-Netzwerk teilweise für Elektroautos anderer Marken. Fremdkunden haben mittlerweile in 13 Märkten Zugang zu über 250 Supercharger-Standorten und 3600 Schnellladeplätzen. Damit betreibe man nun auch das größte öffentliche Schnellladenetz Europas ab 150 kW Ladeleistung, so Tesla. Das Pilotprojekt werde in den kommenden Monaten ausgeweitet, um den öffentlichen Zugang zu Schnellladestationen weiter voranzutreiben.

In Deutschland betreibt Tesla den Angaben nach aktuell 128 Supercharger-Standorte mit über 1600 Schnellladeplätzen.