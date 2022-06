EnBW beginnt mit Bau von Schnellladepark in Dorfen an der A94

Vier große „Schnellladeparks“ der EnBW versorgen bereits Autofahrer in Bayern mit Ökostrom, sie liegen in Unterhaching, Erkheim, Erlangen und Wörth an der Donau. Nun kündigte der Energiekonzern den Bau eines fünften Standorts an, der bei Dorfen im Landkreis Erding entsteht. Auch der neue Ladepark ist an den Fernverkehr angebunden: Über die A94 ist München schnell zu erreichen, zudem ist Dorfen etwa auf halber Strecke an der B15 zwischen Regensburg und Rosenheim gelegen.

Der Standort bei Dorfen soll im Sommer 2022 in Betrieb gehen. Die EnBW baut dort zwölf HPC-Ladepunkte (High-Power-Charging) mit einer Leistung von jeweils 300 Kilowatt. Damit können E-Autos in 20 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite laden. Von Dorfen aus können E-Autofahrer damit ohne weiteren Ladestopp etwa nach Österreich, die Schweiz und Italien fahren.

„Ein Ladestopp in Dorfen eignet sich optimal für Fahrer*innen, die eine Pause auf einer längeren Strecke einlegen möchten. Unabhängig ob für einen Ausflug innerhalb Bayerns oder in ein Nachbarland“, sagt Timo Sillober, der bei der EnBW den Bereich Elektromobilität verantwortet. „Mit unseren großen Schnellladeparks verdichten wir die Ladeinfrastruktur für Fernfahrten im ganzen Freistaat und deutschlandweit.“ In direkter Umgebung des Ladeparks sind Restaurants, ein Bäcker und ein Baumarkt. Der Standort ist teilweise mit einer Photovoltaikanlage überdacht, die Energie zum Betrieb des Ladeparks gewinnt.

2030 schätzt die EnBW den Bedarf an Schnellladepunkten im öffentlichen Raum in ganz Deutschland auf 130.000 bis 150.000. Bei einer Leistung von beispielsweise 200 Kilowatt pro Gleichstrom-Schnellladepunkt (DC) ersetzten diese circa 2,5 bis 3 Millionen langsame Wechselstrom-Ladepunkte (AC) und „verringern damit massiv den Ressourcen- und Flächenbedarf“, so der Energiekonzern. Die EnBW konzentriert sich seit einiger Zeit auf den Aufbau von besonders schnellen DC-Stromtankstellen. Bis 2025 will das Unternehmen 2500 Schnellladestandorte im Bundesgebiet haben.