Tesla gibt erste „Supercharger“ in Deutschland für Fremdmarken frei

Tesla treibt die Öffnung seines „Supercharger“-Schnellladenetzes voran. Im letzten Jahr wurden zunächst erste Stationen der unternehmenseigenen Strom-Tankstellen in den Niederlanden als Pilotprojekt freigegeben. In den vergangenen Monaten erlaubten nach und nach auch Schnelllader in anderen Ländern das Andocken von Nicht-Tesla-Elektroautos. Nun folgen weitere Länder, darunter Deutschland.

Das US-Unternehmen teilte Mitte Juni über Twitter mit, dass Elektroautos anderer Hersteller jetzt auch an ausgewählten Superchargern in Dänemark, Finnland, Deutschland, Luxemburg und der Schweiz Energie ziehen können. Bereits zuvor waren Ladepunkte in Norwegen, Frankreich, Österreich, Belgien, Spanien, Schweden und Großbritannien freigegeben worden.

Wer mir dem Elektroauto einer anderen Marke die weltweit in steigender Stückzahl verfügbaren rot-weißen Ladesäulen von Tesla nutzen will, lädt sich dazu die Tesla-App für Smartphones herunter und eröffnet ein Konto bei dem Unternehmen. Anschließend lassen sich Standorte suchen, die auch andere Stromer mit dem europäischen Schnellladestandard CCS akzeptieren. Nach dem Hinzufügen einer Zahlungsmethode kann der E-Pkw angeschlossen und der Ladevorgang über die App gestartet sowie auch wieder beendet werden.

Die Supercharger-Preise für fremde Elektroautos sind höher als die für das Laden von Teslas. Aber auch die Kunden des Unternehmens kommen mittlerweile je nach Land nicht mehr besonders günstig weg. Zu Beginn waren Supercharger noch für alle Tesla-Fahrer kostenlos, seit einiger Zeit müssen jedoch alle Neukunden für die Nutzung zahlen. In Deutschland ist die Gebühr zuletzt abermals und deutlich auf bis zu 58 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Strom gestiegen. Tesla verlangt damit hierzulande mehr als die EnBW an den Säulen ihres deutschlandweit größten Schnellladenetzes für Elektroautos aller Marken.

Tesla-Chef Elon Musk hat erklärt, dass eine weltweite Freigabe des 2012 ins Leben gerufenen Supercharger-Netzes für Fremdmarken geplant ist. Damit die Stationen nicht überlastet werden, sollen in den nächsten drei Jahren verstärkt neue Supercharger installiert werden – auch in Deutschland. In China wurde kürzlich der weltweit 35.000ste Supercharger in Betrieb genommen. Damit habe man das weltweit größte Schnellladenetz, so Tesla.