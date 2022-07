Volkswagen-Technologievorstand will möglichst schnell führende Akkuproduktion aufbauen

Volkswagen baut seit Juli in Salzgitter seine erste eigene Fabrik für Elektroauto-Batteriezellen. Weitere Werke in Europa und auch Nordamerika sollen folgen. Verantwortlich für den Aufbau der Batteriezellenproduktion ist Technologievorstand Thomas Schmall. In einem Interview mit dem Manager Magazin sprach er über das ehrgeizige Projekt.

Allein in Europa will Volkswagen sechs Akkufabriken hochziehen. Weltweit könnten es laut Schmall sieben, vielleicht sogar acht werden. Die bisherigen Stromer des Mehrmarkenkonzerns fahren mit Akkus von den hier führenden Lieferanten aus Asien. Mit der zusätzlichen Eigenfertigung will sich Volkswagen unabhängiger machen und Kosten senken, letzteres insbesondere durch Standardisierung von Zelle und Produktion. Unterstützung holt sich der Autohersteller dabei beim Zulieferer-Riesen Bosch und dem US-Batteriespezialisten 24M, auch mit dem chinesischen Zellhersteller Gotion wird eng kooperiert. Beim Batterierecycling hilft der belgische Chemiekonzern Umicore.

Das Batteriegeschäft bündelt Volkswagen in der neuen Holding PowerCo. Schmall ist überzeugt, dass der Konzern trotz seiner Größe zügig den Einstieg in den neuen Geschäftszweig bewältigen kann. „Wenn dieser Konzern ins Rollen kommt, ist er kaum aufzuhalten. Und wir müssen schnell sein. Das gilt für die Entwicklung eigener Anlagen, für die Absicherung der Rohstoffe, für den Bau der Fabriken“, so der Manager. Wenn man sich jetzt zu viel Zeit lasse, komme man zu spät, denn dann sei „der Kuchen verteilt“.

Volkswagen setzt auf eine Einheitszelle, die bei mehr als 80 Prozent der Autos der Gruppe Verwendung finden soll. Die Muster sollen 2024 ans Netz gehen, bevor dann 2025 die Serienproduktion startet. Mit einer Großserienfertigung wird allerdings erst ab 2026 gerechnet. Daran arbeiten laut Schmall aktuell 800 Menschen, die alle schon Zellen gebaut hätten. Bis zum Jahresende sollen es 1200 Experten sein, perspektivisch 2500 bis 3000. „Die kommen alle aus dem Zellumfeld, sind Spezialisten für die Chemie, für die Produktion, rund die Hälfte aus dem asiatischen Raum. Dort werden heute die meisten Zellen gebaut“, unterstrich der Technologievorstand.

Das Werk in Salzgitter soll als Vorlage für die weiteren Akkufabriken dienen. Schmall will, dass der Standort besser als bestehende Produktionen wird. Volkswagen werde für seine Akkufertigung weniger investieren müssen als andere, aber teils überlegene Technologien nutzen. Die Schlüsselfaktoren dafür seien die Einheitszelle und das Konzept einer Standardfabrik. „Wir nehmen maximal Komplexität heraus, müssen nicht die Sonderwünsche jedes einzelnen Kunden bedienen. Und wir können überall mit den gleichen Lieferanten arbeiten“, erklärte Schmall.

Volkswagen treibt auch das Recycling seiner E-Auto-Batterien voran, das Ziel ist ein möglichst geschlossener Kreislauf. Wenn ab 2030 genügend Zellen aus gebrauchten Autos zurückkommen, will der Konzern mehr als 90 Prozent des Rohmaterials recyceln. „Ansonsten funktioniert die Logik der Elektromobilität am Ende nicht“, so Schmall.