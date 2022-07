VW-Betriebsratschefin: E-Mobilität kann gute Arbeit und sichere Beschäftigung bringen

Der Umstieg auf die Elektromobilität wird viele Jobs kosten, warnen Experten immer wieder. Es gibt aber auch andere Meinungen, nach denen neu entstehende Bereiche – etwa die Batterieproduktion – ähnlich viele neue Arbeitsplätze schaffen werden. Davon geht man auch im Betriebsrat von Volkswagen aus.

Der schwierige Umbau vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb ließe sich ohne größere Jobverluste stemmen. „Dieser tiefgreifende Wandel unserer Branche muss eben nicht in dramatischen Brüchen enden“, sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo kürzlich laut Spiegel.de in Salzgitter. An dem Standort wird neben dem bestehenden Motorenwerk Volkswagens erste eigene Fabrik für Batteriezellen hochgezogen. Mindestens fünf weitere solcher Werke in Europa sind geplant.

Europas größter Autohersteller treibt die weltweit ehrgeizigste und kostspieligste Elektroauto-Offensive voran. Die neuen Akkufabriken des Konzerns sollen die Abhängigkeit von den aktuell den Markt dominierende Zulieferern aus Asien verringern, aber auch Kosten senken. Allein in Salzgitter sollen dazu 5000 Stellen in der Zellfertigung entstehen. Weltweit werden es laut Planungen von Volkswagen bis zu 20.000 sein.

„Die Transformation zur E-Mobilität kann eben sehr wohl gute Perspektiven bringen, gute Arbeit und sichere Beschäftigung“, sagte Cavallo vor den Beschäftigten. Sie wies darauf hin, dass die Arbeitnehmervertreter bereits vor zehn Jahren den Bau eines Akkuwerks gefordert hätten. Was damals laut Cavallo als „Blödsinn“ abgetan wurde, wird nun vom Management mit großer Energie vorangetrieben.

Aktuell arbeiten in Salzgitter knapp 7000 Menschen bei Volkswagen, seit 2019 auch an ersten Pilot- und Entwicklungslinien für E-Auto-Batteriezellen. Auch Teile für E-Motoren werden an dem Standort in Niedersachsen hergestellt. Bis zum Anlauf der Serienproduktion von Akkus ab Mitte des Jahrzehnts dürfte die Zahl der Mitarbeiter zunächst sinken. Der Konzern will hier mit Altersteilzeitmodellen arbeiten, aber auch auf Weiterqualifizierung setzen. Später sollen auch Speichersysteme für die Energienetze in Salzgitter gebaut werden.

Bis 2030 will der Volkswagen-Konzern in Europa gemeinsam mit Partnern sechs Zellfabriken betreiben. Anlässlich der Grundsteinlegung für das Werk in Salzgitter stellte das Unternehmen kürzlich das Konzept der „Standardfabrik“ vor: Der erste Standort soll Blaupause für Zellfabriken in ganz Europa sein und neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit und Innovation setzen.