NIO plant Deutschland-Start für viertes Quartal 2022 mit Limousine ET7

Das chinesische Elektroauto-Start-up NIO hält an seinen Plänen fest, ab diesem Jahr auch in Deutschland Kunden zu bedienen. Gestartet ist die Europa-Expansion bereits Ende 2021 mit einem Pilotprojekt in Norwegen. Das Geld für die Eroberung weiterer Märkte hat das zwischenzeitlich finanziell in Bedrängnis geratene Unternehmen eigenen Abgaben nach.

„Wir starten im vierten Quartal in Deutschland mit dem ersten Fahrzeug, der Limousine ET7“, sagte Group Vice President Hui Zhang der Automobilwoche. Anschließend sollen die Niederlande, Schweden und Dänemark folgen.

Zhang räumte ein, dass NIO wie andere Autobauer mit Problemen der Branche wie Preissteigerungen zu kämpfen habe. Vor allem die Preise für Batteriezellen seien gestiegen, damit müssten aber alle umgehen. An der Versorgung mit Computerchips, die infolge der Coronakrise seit längerem Mangelware sind, arbeite das Unternehmen seit zwei Jahren „sehr intensiv“.

Der Lockdown wegen der Pandemie am Hauptsitz Shanghai sei mittlerweile beendet, was im Juni einen Rekordmonat bei den Auslieferzahlen ermöglicht habe, so der NIO-Manager. Das Start-up habe knapp 13.000 Elektroautos ausgeliefert, was ein Plus von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei. Das zweite Quartal liege mit 25.000 Fahrzeugen um 14,4 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Seit der Gründung im Jahr 2014 habe die Marke mehr als 200.000 Autos abgesetzt.

In den zwei Werken in China hat NIO laut Zhang Kapazitäten für 600.000 Fahrzeuge. Eine zusätzliche Fabrik in Europa zu bauen, sei momentan nicht geplant. Mit Blick auf die Finanzen sagte der Manager, dass etwa acht Milliarden Dollar an Barmitteln zur Verfügung stünden. Damit sei man gut finanziert.

Die aktuell gute Finanzsituation erlaubt es dem Start-up, auch hierzulande mit einem Netz an Batteriewechselstationen zu planen. In China wurde kürzlich der 1000. Standort eröffnet. Derzeit ist die dritte Generation der automatisierten Wechselstationen in Entwicklung. NIO treibt zudem den Ausbau und die Technik eigener Ladestationen und weiterer Services voran.