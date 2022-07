Ford baut Kölner Werk für künftiges Elektroauto um

Im Kölner Ford-Werk stehen noch bis zum 1. August die Bänder still, derzeit ist Werkurlaub. Im Inneren der Werkhallen wird trotzdem gearbeitet: „Wir nutzen die Betriebsferien, um den Umbau zum Electrification Center auf Hochtouren voranzutreiben“, erklärt Ford Planungs-Chef Darko Drazic. Im nächsten Jahr laufe hier das erste vollelektrische Volumenmodell von Ford in Europa vom Band. Bis dahin würden zwei neue Produktionshallen auf- und vorhandene Produktionsanlagen umgebaut.

„Eine der größten Herausforderungen bei der Transformation zum Electrification Center ist, dass wir zunächst das neue E-Modell und den Ford Fiesta parallel produzieren werden“, so Drazic. Was das bedeutet, zeige sich aktuell besonders deutlich in der so genannten Y-Halle, wo sich Endmontage und Lackiererei der Fiesta Fertigung befinden. Bisher lief die Endmontage des Fiesta auf zwei parallelen Fertigungslinien, eine davon wird nun komplett abgebaut. „Für den neuen vollelektrischen Cross-Over müssen wir eine ganz neue Fertigungslinie aufbauen“, berichtet Drazic.

Für das neue E-Modell erweitert Ford in Köln die Montagebänder, verstärkt das Hängetransportsystem und installiert unter anderem eine neue automatisierte Reifenmontage-Anlage sowie neue Prüfstände für die Scheinwerfereinstellung. Auch die sogenannte i.O.-Linie (i.O. für in Ordnung), an der die Ford-Beschäftigten die Endkontrolle der Fahrzeuge vornehmen, wird erneuert.

Der E-Antrieb erfordert zusätzliche Neuerungen bei den Produktionsanlagen – besonders beim Herzstück der Kölner Endmontage, der sogenannten „Hochzeit“. So bezeichnet man im Produktionsprozess die „Vermählung“ von Antriebsstrang und Karosse. Beim neuen E-Modell von Ford werden künftig Lithium-Ionen-Batterien und Elektro-Motoren zusammen mit den Vorder- und Hinterachsen in die Karossen eingefügt. „In der Fiesta Fertigung ziehen bei diesem automatisierten Prozess (das sogenannte ‚Decking‘) vier Roboter sechs Schrauben an und verbinden so Antriebsstrang und Karosse. Beim künftigen E-Modell wird dieser Vorgang deutlich komplexer. Die Roboter müssen dann bis zu 53 Schrauben befestigen. Entsprechend aufwändig gestaltet sich die vorherige Vorbereitung der Karosserieunterböden“, so der Hersteller.

Neben neuen Technologien für bessere Effizienz und Qualität der Kölner Produktion treibt Ford an dem Standort auch die Nachhaltigkeit voran. Bis 2035 will das Unternehmen an allen europäischen Standorten klimaneutral sein, in der Produktion sowie in der Logistik und Lieferkette.

Insgesamt investiere man zwei Milliarden Euro in den Umbau des Kölner Standorts, so Ford. Das sei die größte Investition in der 91-jährigen Geschichte der Kölner Ford-Werke. Im ersten Electrification Center des Konzerns in Europa soll ab 2023 das erste vollelektrische Modell vom Band laufen, und ab 2024 folgt ein zweites E-Modell. Beide Fahrzeug nutzen im Rahmen einer Kooperation Volkswagens Elektroauto-Baukasten MEB, technische Details gibt es noch nicht. Innerhalb von sechs Jahren plant Ford 1,2 Millionen Einheiten der beiden E-Modelle zu produzieren. Bis 2030 will Ford in Europa nur noch vollelektrische Pkw-Modelle verkaufen.