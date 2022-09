Umfrage: Kinder spielen Schlüsselrolle beim Umstieg auf Elektroautos

Auch wenn sie selbst noch nicht hinter dem Steuer sitzen dürfen: Beim Thema Elektromobilität haben Kinder laut einer vom Energie- und Automatisierungstechnikkonzern ABB in Auftrag gegebenen Umfrage einiges zu sagen. Nach der Auswertung erziehen Kinder ihre Eltern nicht nur in Umweltfragen, sie regen auch Diskussionen zum Umstieg auf E-Autos an.

An der Studie nahmen 2.500 Eltern mit Kindern im Alter von 8 bis 16 Jahren und 2.500 Kinder im Alter von 8 bis 16 Jahren teil. Dabei wurden je 250 Eltern und Kinder der zehn größten Märkte der Sparte ABB E-Mobility befragt: Kanada, China, Frankreich, Deutschland, die Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Großbritannien und USA.

„Unsere globale Befragung zeigt nicht nur die Begeisterung und Entschlossenheit junger Menschen, sondern auch den zunehmenden Dialog und die Bemühungen hin zu einer CO2-armen Zukunft über alle Generationen hinweg“, kommentiert Frank Mühlon, CEO von ABB E-Mobility, die Ergebnisse. „Klar ist aber auch: Viele Menschen fühlen sich noch nicht dazu in der Lage, die klimabewussten Schritte zu unternehmen, zu denen sie eindeutig bereit sind.“

Fast acht von zehn Erwachsene (79,2 %) und drei Viertel der Kinder (73,6 %) schätzten die aktuelle globale Umweltsituation als schlecht ein. Noch schlechter fiel das Urteil in Deutschland aus: Neun von zehn Erwachsenen (89,4 %) und acht von zehn Kindern (78,6 %) bewerteten die aktuelle Situation hierzulande als schlecht oder sehr schlecht.

58,1 Prozent der Erziehungsberechtigten gaben an, dank ihrer Kinder ein größeres Umweltbewusstsein entwickelt zu haben. In Deutschland sagte das jeder Zweite. Etwa zwei Drittel aller befragten Kinder (67,4 %) thematisieren mindestens alle paar Monate den Kauf eines E-Autos mit ihren Eltern, etwa die Hälfte ein Mal monatlich oder häufiger (49,7 %). In Deutschland besprechen sechs von zehn Familien den Kauf eines E-Fahrzeuges, mehr als jede dritte Familie mindestens ein Mal im Monat.

Viele Eltern erwägen Stromer-Kauf

Knapp 80 Prozent der Kinder weltweit (79,6 %) und in Deutschland (77,6 %) gehen davon aus, dass sie einen Einfluss auf wichtige Haushaltsentscheidungen – etwa den Kauf eines Elektroautos – haben. Vielleicht erwägen auch deshalb 78,6 Prozent der Eltern (in Deutschland: 72,6 %) den Kauf eines vollelektrischen oder Hybrid-Fahrzeugs, sollten sie in den nächsten drei Jahren ein neues Auto benötigen.

68 Prozent aller Kinder freuen sich bei dem Gedanken, später selbst elektrisch zu fahren, allen voran in China (94,6 %). In Deutschland fällt die Vorfreude etwas verhaltener aus (55,8 %) – für die Mehrheit der Kinder steht aber auch hierzulande fest, dass sie später vollelektrisch oder zumindest hybrid fahren möchten (71 %).

Elektromobilität spielt auch bei der Wahl des Zuhauses eine Rolle: Fast acht von zehn Eltern (78,3 %) gaben an, dass sie sich eher für den Kauf einer Immobilie entscheiden würden, wenn sie eine Ladestation installiert hätten. In Deutschland sind es zwei Drittel und in China mit 98 Prozent nahezu alle befragten Eltern.

Fast die Hälfte der Befragten (48 %) gab an, dass die Firmenpolitik ihres Arbeitgebers einen Umstieg auf E-Mobilität nicht unterstützt. In Deutschland liegt dieser Anteil noch höher (56,6 %).