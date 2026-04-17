Renault-Plattform AutoLOOP integriert gebrauchte Elektroauto-Batterien

Die Kreislaufwirtschaftstochter The Future is Neutral (TFIN) der Renault Group und Suez erweitert ihre digitale Plattform AutoLOOP um die Sammlung von Traktionsbatterien aus Elektrofahrzeugen. Ziel ist insbesondere die Rückgewinnung strategisch wichtiger Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Nickel. Damit baut das Unternehmen sein bestehendes Angebot weiter aus, das bislang bereits die Organisation der Sammlung verschiedener Wertstoffe aus Altfahrzeugen umfasste.

AutoLOOP war im vergangenen Jahr gestartet worden und diente zunächst der Erfassung und Koordination von Materialien wie Polypropylen, Kupfer, Aluminium und Platingruppenmetallen. Mit der Integration von Elektroauto-Batterien soll die Plattform nun zu einer zentralen Lösung für das Recycling von Fahrzeugmaterialien und Energiespeichern werden. Sie richtet sich an Altfahrzeugzentren und soll eine wettbewerbsfähige sowie vollständig rückverfolgbare Abwicklung ermöglichen.

„Professionalisierung und Digitalisierung der Material- und Batteriesammlung: Das ist unser Ziel. AutoLOOP ist eine einzigartige Plattform, die die Verwertung von Altfahrzeugen optimiert und dabei Einfachheit, Wettbewerbsfähigkeit und Rückverfolgbarkeit gewährleistet“, sagt Antoine Chéreau von TFIN.

Ein wichtiger Treiber für den Ausbau der Plattform ist die europäische Regulierung. Seit August 2025 verpflichtet die Verordnung zur erweiterten Herstellerverantwortung Automobilhersteller dazu, die Sammlung und das Recycling von Traktionsbatterien zu finanzieren und deren Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. AutoLOOP soll die Einhaltung dieser Vorgaben unterstützen und strukturieren.

Der operative Ablauf beginnt in den Altfahrzeugzentren, wo Fahrzeuge unabhängig von ihrem Antrieb gesammelt und zerlegt werden. Flüssigkeiten werden entfernt, gefährliche Komponenten neutralisiert und bei Elektrofahrzeugen die Traktionsbatterien ausgebaut. Über AutoLOOP wird anschließend die Abholung der Batterien und weiterer wiederverwertbarer Materialien organisiert.

Nach der Abholung gelangen die Batterien zu spezialisierten Anlagen von TFIN und Partnerunternehmen. Dort werden sie entladen, demontiert und entsprechend den europäischen Vorschriften recycelt. Laut Unternehmensangaben erfüllt AutoLOOP die Anforderungen eines geschlossenen Batterierecyclings und ermöglicht die Rückführung der gewonnenen Metalle in die Produktion neuer Batterien.

Die Initiative steht im Kontext der strategischen Ausrichtung der Renault Group, die 2022 TFIN gegründet hatte, um „bis 2030 in Europa die führende Position in der Kreislaufwirtschaft für Kraftfahrzeuge“ zu erreichen. Elektroauto-Batterien waren dabei von Beginn an ein zentraler Bestandteil. Ende 2024 beteiligte sich zudem der in der Umweltbranche aktive französische Konzern Suez mit 20 Prozent an dem Unternehmen und stärkte damit die Partnerschaft im Bereich Recycling und Entsorgung.