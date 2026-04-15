Coca-Cola elektrifiziert komplette Pkw- und Transporter-Flotte in Deutschland

Mitarbeiter von Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP DE) fahren elektrisch zu ihren Kunden: Deutschlands größter Getränkehersteller hat seine komplette Pkw- und Kleintransporter-Flotte mit 1600 Fahrzeugen auf Elektroantrieb umgestellt.

„Wir sind sehr stolz, unsere gesamte Pkw- und Transporter-Flotte wie geplant elektrifiziert zu haben – trotz erheblicher Lieferengpässe während der Corona-Pandemie und zu Beginn des Ukraine-Kriegs“, sagt Sven Boomgaarden, Geschäftsführer Customer Service & Supply Chain von CCEP DE. „Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu unserer Verpflichtung im Rahmen der EV100-Initiative und setzen ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität in Deutschland.“

Die Umstellung erfolgte – wie 2021 geplant – pünktlich zum Ende des vergangenen Jahres. Das hat nun ein internes Audit bestätigt. CCEP DE hatte sich 2021 der EV100-Initiative der Climate Group angeschlossen. Damit einher geht die Verpflichtung, europaweit alle Pkw und Transporter bis 2030 auf Elektro- oder Hybridantrieb umzustellen. Bis 2025 hat sich der Anteil elektrischer oder hybrider Pkw, Transporter und Lkw bei dem Unternehmen nach eigenen Angaben in Europa auf 55,5 Prozent erhöht.

Die Emissionen der Pkw- und Transporter-Flotte von CCEP DE machten 2025 etwa 25 Prozent der direkten Emissionen des Unternehmens aus und sind ein wichtiger Hebel, um die Klimaziele von CCEP DE zu erreichen. Die absoluten Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sollen bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent gegenüber 2019 reduziert werden.

Um die Umstellung zu unterstützen, hat CCEP DE bis zum Ende des vergangenen Jahres an seinen 23 Standorten insgesamt 170 Ladesäulen installiert und dafür rund 1,3 Millionen Euro investiert. Zusätzlich wurde die Anschaffung von 480 Wallboxen für Mitarbeiter unterstützt, die einen Dienst- oder Funktionswagen nutzen.

Die Flotte besteht aus Elektrofahrzeugen der Marken Hyundai, Opel, Škoda, BMW und weiteren. Darunter befinden sich Pkw für Verkaufsberater sowie Transporter für Servicetechniker, die Verkaufsequipment wie Getränkeschankanlagen installieren, warten oder reparieren. Das erste E-Fahrzeug ist seit Dezember 2021 im Einsatz.