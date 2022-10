Tesla führt Spartarife für nächtliches „Supercharger“-Laden in Deutschland ein

Tesla-Fahrer hatten sie bereits zuvor an den rot weißen „Supercharger“-Schnellladesäulen entdeckt, jetzt bestätigte der Elektroautobauer auch offiziell die Einführung von Spartarifen für nächtliches Laden in Deutschland.

„Im Zuge unserer Expansion arbeiten wir auch daran, kostengünstigere Ladeoptionen anzubieten. Ab dem 11. Oktober bieten wir an bestimmten Ladestationen einen Rabatt für nächtliches Laden an. In den kommenden Wochen werden weitere Standorte hinzukommen“, teilte das Unternehmen mit. Wer außerhalb der Spitzenzeiten lädt, profitiert damit künftig von günstigeren Tarifen. Tesla wirbt zudem damit, dass gleichzeitig die Last im lokalen Stromnetz reduziert werde.

Die Preise für das nächtliche Laden können wie die regulären Gebühren an den Superchargern variieren. Gemeldet wurden bisher unter anderem etwa 56 Cent pro Kilowattstunde (kWh) Strom von 22 bis 6 Uhr am Standort Kamen in Nordrhein-Westfalen. In Eching in Bayern ruft Tesla in der Nacht sogar nur 46 Cent/kWh auf. Aus Belgien wurde ebenfalls von einer Spreizung berichtet.

In den USA ist die Unterteilung nach Spitzen- und Nebenzeit in Kalifornien bereits Standard, dort spart man in der Nebenzeit 30 bis 40 Prozent an Stromkosten. Tagsüber ist das Laden an Teslas unternehmenseigenen Stromtankstellen zusammen mit dem Start der Spartarife in Deutschland erneut teurer geworden. Tesla-Fahrer meldeten Gebühren von bis zu 74 Cent pro kWh, im September waren es nach der jüngsten Erhöhung der Supercharging-Preise noch maximal 71 Cent/kWh.

Tesla baut sein Schnellladenetz laufend aus. Mittlerweile können auch Elektroautos anderer Marken einige Säulen nutzen, später sollen alle Supercharger freigegeben werden. In Europa stehen laut Tesla derzeit über 10.000 Ladeplätze an rund 900 Standorten zur Verfügung. Mit insgesamt rund 1900 Schnellladeplätzen an 144 Standorten verfügt Deutschland dabei über das größte Supercharger-Ladenetzwerk auf dem Kontinent, gefolgt von Frankreich (1500+) und Norwegen (1400+).