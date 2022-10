Mittlerweile über 10.000 Tesla-„Supercharger“ in Europa

Tesla meldet einen neuen Meilenstein für sein „Supercharger“-Schnellladenetzwerk in Europa: Mittlerweile habe man hier die Zahl von 10.000 Ladeplätzen an rund 900 Standorten überschritten. Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 seien bislang rund ein Fünftel der gesamten Supercharger des Kontinents errichtet worden, so ein Sprecher des Unternehmens. Somit sei das Netz, das sich europaweit auf 30 Länder verteilt, 2022 bereits drei Monate vor Jahresende stärker gewachsen als jemals zuvor.

Mit der Eröffnung von sechs neuen Standorten mit über 100 Ladeplätzen in den vergangenen Tagen treibe man den Ausbau der europäischen Ladeinfrastruktur konsequent weiter voran, erklärte der US-Elektroautobauer. Die neuen Supercharger in Frankreich, Spanien, Belgien, den Niederlanden und Deutschland ermöglichten noch einfacheres und bequemeres Reisen über den Kontinent. Mit insgesamt rund 1900 Schnellladeplätzen an 144 Standorten verfüge Deutschland über das größte Supercharger-Ladenetzwerk in Europa, gefolgt von Frankreich (1500+) und Norwegen (1400+).

Trotz der gestiegenen Anzahl von Teslas auf den Straßen sowie der partiellen Öffnung ausgewählter Standorte für Elektrofahrzeuge von Fremdmarken lieferten die Supercharger auch in Zeiten erhöhten Verkehrsaufkommens schnell und zuverlässig Energie für Reisen quer durch Europa, erklärte der Konzern. So habe etwa ein Drittel der europäischen Tesla-Flotte im Verlauf des Sommers mindestens einen Supercharger außerhalb des Heimatlandes genutzt. Knapp 80 Prozent der Tesla-Fahrer hätten im gleichen Zeitraum generell mindestens einmal an einem Supercharger geladen.

Durch die Öffnung für Fremdmarken ist das Supercharger-Netz laut Tesla mittlerweile auch das größte öffentliche Schnellladenetzwerk Europas ab 150 kW Ladeleistung. „Unser im November 2021 gestartetes Pilotprojekt hat sich weiter auf neue Standorte und Länder ausgeweitet, um unsere Mission zu unterstützen, den Übergang der Welt zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen. Halter von Fremdmarken haben so bereits in 14 Ländern an über 320 Standorten Zugang zu grünem Strom an über 4600 Superchargern“, heißt es von dem Unternehmen.

Weltweit stehen laut Tesla aktuell über 35.000 Supercharger zur Verfügung. Auf wie viele Standorte sie sich verteilen, gibt das Unternehmen nicht an.