Polestar 3 startet mit 360 kW (490 PS) für 89.900 Euro

Die schwedische Elektroauto-Marke Polestar hat ihr neuestes Modell vorgestellt: das „Elektro-Performance-SUV“ Polestar 3. „Der Polestar 3 ist ein leistungsstarker Elektro SUV, der mit einem unverwechselbaren, skandinavischen Design und exzellenter Fahrdynamik alle Sinne anspricht“, so CEO Thomas Ingenlath.

Der 4900 Millimeter lange Polestar 3 präsentiert sich mit einem neuen aerodynamischen Profil, bei dem laut dem Hersteller besonderer Wert auf die Beibehaltung der typischen Merkmale eines SUV gelegt wurde. Zu den Optimierungen der Windschlüpfrigkeit gehören ein vorne in die Motorhaube sowie ein in den Heckspoiler integrierter „Aero Wing“ und „Aero Blade“ am Heck. „Dieses Auto wurde von Anfang an als ein Polestar konzipiert und verfügt über für uns neue charakteristische Merkmale – wie die geteilten Scheinwerfer, die SmartZone und den vorderen Aero Wing“, erklärt Ingenlath.

Zum Start ist der Polestar 3 in einer „heckbetonten“ Konfiguration mit zwei Elektromotoren erhältlich. Das Serienfahrzeug leistet insgesamt 360 kW (490 PS) und 840 Nm Drehmoment. Damit geht es in fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis 210 km/h. Mit dem optionalen „Performance“-Paket beträgt die Gesamtleistung 380 kW (517 PS) und 910 Nm für eine Beschleunigung auf Tempo 100 in 4,7 Sekunden. Um Energie zu sparen, steht für den hinteren Elektromotor eine Entkopplungsfunktion zur Verfügung, mit der das Fahrzeug unter bestimmten Umständen nur mit dem vorderen Elektromotor betrieben werden kann.

„Die serienmäßige Zweikammer-Luftfederung bietet eine fortschrittliche Fahrwerkskontrolle, die es dem Polestar 3 ermöglicht, zwischen komfortableren und dynamischen Federungseigenschaften zu wechseln. Das Fahrzeug kann seine aktive Dämpfergeschwindigkeit alle zwei Millisekunden (500 Hz) elektronisch anpassen“, so Polestar. „Unser Ziel war es, die Leistung und Präzision zu bieten, die alle Polestar Fahrzeuge auszeichnen, ohne dabei den Komfort des Fahrens im Alltag zu beeinträchtigen“, sagt Fahrwerkentwickler Joakim Rydholm. „Wir haben neue Komponenten wie die adaptive Luftfederung eingesetzt, um das ‚Polestar-Feeling‘ für diese Art von Auto zu erreichen.“

Ein 111-kWh-Batteriepaket soll dem Polestar 3 gemäß WLTP-Norm eine Reichweite von 610 Kilometern ermöglichen. Eine serienmäßige Wärmepumpe hilft, die Umgebungswärme für die Klima- und Batteriekonditionierung zu nutzen. Der Polestar 3 ist außerdem für bidirektionales Laden ausgerüstet und bietet damit die Möglichkeit, in Zukunft auch „Vehicle-to-Grid“ und den Ladeservice Plug-and-Charge zu nutzen.

Die Interior-Materialien wurden laut Polestar aufgrund ihrer Nachhaltigkeitsmerkmale ausgewählt. Dazu gehören „bio-attributed“ MicroTech, tierschutzzertifiziertes Leder und rückverfolgbare Bezüge aus Wolle. Der Polestar 3 ist das erste Fahrzeug von Polestar, das mit dem „NVIDIA-DRIVE-Core-Computer“ mit Software von Volvo Cars ausgestattet ist. Die Automobilplattform von NVIDIA verarbeitet Daten von den zahlreichen Sensoren und Kameras des Fahrzeugs, um fortschrittliche Fahrerassistenz-Sicherheitsfunktionen und Fahrerüberwachung zu ermöglichen.

Im Innenraum überwachen zwei Kameras die Augen der fahrenden Person und können Warnmeldungen, Töne und eine Notbremsfunktion auslösen, wenn die fahrende Person als abgelenkt, schläfrig oder mental abwesend erkannt wird. Android Automotive OS ist das Betriebssystem des Polestar 3, das gemeinsam mit Google entwickelt wurde und über ein 14,5-Zoll-Display in der Mitte des Fahrzeugs bedient wird. „Over-the-Air“-Updates ermöglichen eine kontinuierliche Verbesserung der Software und die Einführung neuer Funktionen über das Netz. Das Kofferraumvolumen beträgt 484 Liter, die Anhängelast gebremst 2200 Kilogramm.

Der Polestar 3 ist das erste Fahrzeug, das auf einer neuen, von Volvo Cars entwickelten und gemeinsam genutzten vollelektrischen Technologieplattform basiert. Die Produktion für die ersten Märkte soll im Werk von Volvo Cars in Chengdu, China, in einer schrittweisen Hochlaufphase ab Mitte 2023 beginnen. Die ersten Auslieferungen werden im vierten Quartal 2023 erwartet. Eine zusätzliche Fertigung in den Vereinigten Staaten, im Werk in Ridgeville, South Carolina, von Volvo Cars, soll Mitte 2024 folgen. Ab diesem Zeitpunkt ist geplant, die Belieferung Nordamerikas und weiterer Märkte von China auf die USA zu verlagern. Die ersten Auslieferungen aus diesem Werk werden gegen Mitte 2024 erwartet.

Zur Markteinführung ist die Ausführung Polestar 3 Long Range Dual Motor (360 kW, 840 Nm) zu einem „indikativen“ Einführungspreis von 89.900 Euro erhältlich. Online-Bestellungen sind ab sofort in allen ersten bedienten Märkten möglich, darunter Deutschland.