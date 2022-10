VinFast treibt Europa-Expansion voran, verspricht „erstklassiges Kundenerlebnis“

VinFast hat beim Pariser Autosalon weitere Einzelheiten seiner europäischen Geschäftsstrategie bekannt gegeben. Der vietnamesische Autohersteller kündigte die Eröffnung eigener Länderzentralen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden an. Es werde zudem ein umfangreiches und direktes Handelsnetzwerk aufgebaut, unterstützt von mobilen Diensten für „ein erstklassiges Kundenerlebnis“.

Die drei Hauptsitze von VinFast in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden sind in Frankfurt, Paris und Amsterdam. Zur Unterstützung der Markteinführung beschäftigt das Unternehmen eigenen Angaben nach bereits Hunderte von Mitarbeitern in seinen europäischen Startmärkten, die über eine Reihe von Erfahrungen bei großen Fahrzeugherstellern und marktspezifisches Fachwissen verfügen. Die Mitarbeiterzahl soll in den kommenden Monaten steigen.

Die Eröffnung des ersten deutschen Flagship-Stores in Köln ist für November 2022 geplant. Vor Jahresende soll Paris als erster französischer Standort hinzukommen, dann Nizza und Amsterdam. Es folgen in Deutschland Berlin, München, Frankfurt und Hamburg. Zu den neuen europäischen Standorten, die Anfang 2023 eröffnet werden, gehört in Deutschland Oberhausen.

Das Handels- und Dienstleistungssystem von VinFast wird von einem Netzwerk aus Technikern und mobilen Servicefahrzeugen unterstützt. Sie bieten den Kunden laut dem Unternehmen eine breite Palette flexibler Reparatur- und Wartungsoptionen. Servicetermine können über die VinFast-App gebucht und zu Hause oder am Arbeitsplatz sowie in jedem VinFast-Store mit Service-Support durchgeführt werden. Der mobile Service soll zunächst in Deutschland eingeführt und im ersten Quartal 2023 auf ganz Europa ausgeweitet werden. VinFast beabsichtigt außerdem, in den kommenden zwölf Monaten über 200 Techniker für sein Kundendienstnetz einzustellen.

„VinFast kehrt an den Ort unseres globalen Debüts vor vier Jahren zurück und ist stolz auf die großen Fortschritte, die es bei seiner Marktexpansion und seinem Engagement für die globale Revolution der Elektrofahrzeuge unternommen hat. VinFast strebt eine noch größere Leistung an: eine beliebte vollelektrische Marke in wichtigen europäischen Märkten zu werden“, so Le Thi Thu Thuy, Global CEO von VinFast. „Ich glaube, dass unsere erstklassigen Qualitätsautos, unsere vernünftige Preisstrategie und unser hervorragender Kundenservice VinFast bald zu einer bevorzugten Marke europäischer Verbraucher machen werden.“

Europa sei für VinFast ein wichtiger Markt. Neben der Gründung der Zentralen in Frankreich, Deutschland und den Niederlanden sowie der Entwicklung eines Einzelhandels- und Servicenetzwerks suche man weiterhin nach einem geeigneten Standort für eine europäische Produktionsstätte.

VinFast lässt seine Verbrenner auslaufen und wird künftig exklusiv Elektroautos anbieten. In Deutschland geht das 2017 gegründete Unternehmen von Beginn an nur mit Stromern an den Start. Die Marke bietet in fünf Segmenten vollelektrische Modelle an: den nur für Asien gedachten Stadtwagen VF 5 sowie den Kleinwagen VF 6 und den kompakten VF 7. Hierzulande werden als Erstes die im Mittelklasse- und Obere-Mittelklasse-Segment angesiedelten SUV VF 8 und VF 9 ausgeliefert.