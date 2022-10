Tesla in Q3 2022 mit 21,5 Milliarden Dollar Umsatz und 3,3 Milliarden Dollar Gewinn

Tesla hat seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht. Der US-Elektroautobauer meldete einen Umsatz von 21,5 Milliarden Dollar (22 Mrd. Euro), im Vorjahresquartal waren es rund 13,8 Milliarden Dollar. Der Gewinn lag bei knapp 3,3 Milliarden Dollar (3,4 Mrd. Euro) – in Q3 2021 waren es nur rund 1,6 Milliarden Dollar.

Der Großteil des Umsatzes entfiel in den Monaten Juli, August und September 2022 mit 18,7 Milliarden Dollar auf das Automobilsegment (Q3 2021: 12,1 Mrd. Dollar). 286 Millionen Dollar (Q3 2021: 279 Mio. Dollar) davon wurden durch den Verkauf sogenannter Regulatory Credits an Hersteller mit weniger umweltfreundlichen Pkw zum Verbessern ihrer CO2-Bilanz erlöst. Die Marge des Konzerns betrug im dritten Quartal des Jahres 17,2 Prozent, im Vorjahresquartal waren es 14,6 Prozent.

Tesla stellte in Q3 2022 insgesamt 365.923 Elektroautos her, 342.830 wurden ausgeliefert. Das entspricht einem Plus zum Vorjahresquartal von 54 beziehungsweise 42 Prozent. Den größten Anteil hatten mit 345.988 produzierten und 325.268 ausgelieferten Exemplaren die Mittelklasse-Modelle Model 3 und Model Y. Die Premium-Stromer Model S und Model X kamen auf 19.935 gebaute und 18.672 gelieferte Einheiten.

Man habe trotz starkem Gegenwind eine branchenführende operative Marge erreicht, erklärt Tesla. Die Materialkosten hätten jedoch die Profitabilität beeinflusst. Außerdem seien der Hochlauf der Produktionen in der deutschen Großfabrik nahe Berlin und des neuen US-Werks in Texas wie auch die Fertigung der neuen 4680-Batteriezelle noch ineffizient. Hinzu komme die zugenommene Stärke des US-Dollars gegenüber anderen wichtigen Währungen.

Eine weitere Herausforderung sei, dass die sich bei dem Konzern traditionell am Quartalsende häufenden Auslieferungen für immer höhere Transportkosten und Engpässe in der Logistik sorgen. Tesla will deshalb in Zukunft die Lieferungen seiner Elektroautos zeitlich besser verteilen. Das soll die Kosten pro Fahrzeug senken.

Das US-Unternehmen möchte weiter die E-Auto-Produktion in seinen Werken in den USA, China und Deutschland so schnell wie möglich ausbauen. Das zentrale Hindernis dabei sei weiterhin die Verfügbarkeit von Batterien. „Trotz der Herausforderungen erwarten wir, jedes hergestellte Auto auszuliefern, während wir eine starke operative Marge erreichen“, so Tesla.

Tesla peilt weiter 50 Prozent durchschnittliches jährliches Wachstum bei den Fahrzeugauslieferungen an. Das soll künftig auch mit dem ersten elektrischen Lkw im Programm erreicht werden. Das Modell Semi wird laut der Mitteilung zu den aktuellen Quartalszahlen ab Dezember an die ersten Kunden übergeben.