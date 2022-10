e.Go Mobile will mit Kleinst-Transporter und Batteriewechsel im Flottenmarkt wachsen

Der Aachener Elektroautobauer e.Go Mobile hat im Oktober den Elektro-Kleinwagen für Transporte im urbanen Raum e.Xpress (Artikelbild) vorgestellt. Das Fahrzeug unterstützt einen schnellen Wechsel der Batterie, was ein zentrales Verkaufsargument sein soll. Zu den Plänen verriet e.Go Mobile nun mehr Details.

Verwaltungsratschef Ali Vezvaei erklärte im Gespräch mit der Automobilwoche, dass der e.Xpress als Lieferfahrzeug für die letzte Meile speziell für Flottenkunden entwickelt worden sei. Das zum Einsatz kommende neue Batteriewechselsystem habe e.Go Mobile gemeinsam mit dem US-Technologieunternehmen Ample entwickelt.

„Damit können Sie unser Fahrzeug so schnell und bequem aufladen wie einen konventionellen Verbrenner“, erklärte Vezvaei. Der e.Xpress basiert auf dem 2019 eingeführten, in diesem Jahr ausgelaufenen Kleinstwagen Life. Die Reichweite ist vergleichsweise gering, deshalb will e.Go Mobile in Städten, wo die jeweiligen Flottenkunden aktiv sind, ein Netz von Wechselstationen für die Energiespeicher an ausgewählten Tankstellen aufbauen. Letztere sollen durch die neue Technologie ersetzt werden. Die Wechselbatterie ermögliche den Nutzern eine Reichweite von bis zu 230 Kilometern, so Vezvaei.

Zur Größe des Batteriewechselnetzes äußerte sich der e.Go-Verwaltungsratschef nicht. Die Wechseltechnik sei inzwischen ausgereift, betonte er. Ample werden je nach Größe der Flotte im Umfeld ein Netz von Wechselstationen aufbauen – das könnten zwei, drei oder auch fünf solche Stationen in einer Stadt sein.

Der neue Kleinst-Lieferwagen e.Xpress steht laut e.Go Mobile auf derselben Plattform wie die bereits zuvor vorgestellte, auf dem Life basierende Pkw-Version e.waveX. Damit gibt es mehr Leistung und Reichweite als beim seit einigen Wochen nicht mehr vom Band rollenden Erstlingswerk der Marke. Der e.Xpress biete trotz seiner sehr kompakten Außenmaße ein Frachtvolumen von bis zu 940 Litern und eine Nutzlast von 240 Kilogramm, wirbt der Hersteller. Die Vermarktung soll Ende des Jahres starten.

Für solche „Mini-City-Lieferwagen“ gebe es einen großen Markt mit Tausenden von Fahrzeugen, sagte Vezvaei mit Verweis auf Marktforscher. „Der Markt in Europa und Asien ist wirklich riesig.“ In Nordamerika werde das Unternehmen mit einem etwas größeren Lieferwagen in den Markt eintreten.

Zur Zukunft des 2020 von der Insolvenz bedrohten, dann aber von neuen Investoren und frischem Management geretteten Start-up sagte Vezvaei, dass auf Sicht strategische Partner nötig seien. „Aber nicht in der klassischen Weise. Wir suchen nach Partnern, die uns technologisch weiterbringen, die mit uns neue Märkte erschließen und die dazu beitragen, die Kosten des Gesamtfahrzeugs zu senken.“ Die derzeitigen Energieprobleme und angespannte wirtschaftliche Lage sieht der e.Go-Chef als möglichen Treiber des Geschäfts. Eine echte Krise werde die Leute dazu bringen, sich „rationaleren Angeboten“ zuzuwenden – beispielsweise „einem gut gemachten Auto, das sie von A nach B bringt“.