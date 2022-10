Verkehrsministerium stellt Masterplan Ladeinfrastruktur II vor

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat den Masterplan Ladeinfrastruktur II (PDF) vorgestellt, der schnell für mehr Ladestationen im ganzen Land sorgen soll. Mit ihm sollen Invesitionen angekurbelt und die Nutzung vereinfacht werden.

„Der Masterplan ist der Fahrplan der Bundesregierung, damit Deutschland für die Elektromobilität über eine flächendeckende, bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur verfügt. Er enthält 68 konkrete Maßnahmen und Lösungsansätze, versehen mit Zuständigkeit und Fristen“, sagte Wissing.

Der Masterplan sieht ein „für die Nutzerinnen und Nutzer verlässliches und attraktives Ladenetz“ vor. Wenn viele neue Ladepunkte entstehen, müssten diese schnell auffindbar und leicht zu nutzen sein, so das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV). Damit Fahrer sich in der neuen Infrastruktur gut zurechtfinden und auch sicher fühlen, hat das Ministerium eine Digitalstrategie vorgelegt. Diese klärt sichere Bezahlvorgänge, Reservierungsmöglichkeiten, Barrierefreiheit und Datenschutz.

Wissing: „Jeder soll rechtzeitig erfahren, was das Laden kostet und ob die Ladesäule frei ist. Dazu werden künftig Echtzeitdaten zu Belegstatus oder Preisen zur Verfügung stehen. Laden wird so einfach und selbstverständlich wie Tanken – vielleicht sogar noch komfortabler.“

Eine Ladeinfrastruktur kann man in Deutschland nach Ansicht der Regierung am besten ermöglichen, indem man Investoren für die Sache gewinnt. Denn Ladestationen seien, wie Tankstellen auch, in den allermeisten Fällen privatwirtschaftliche Unternehmen. „Mein Ansatz ist deshalb: Vorfahrt für Investitionen“, sagte Wissing. Unter anderem durch die Bereitstellung passender Flächen und ausreichender Anschlüsse an das Stromnetz. Außerdem sollen die Planungs- und Genehmigungsprozesse auf kommunaler Ebene schneller und einfacher gestaltet werden, durch effiziente Leitfäden und neue digitale Schulungsinstrumente.

Der Staat wird dort finanziell unterstützen, wo der privatwirtschaftliche Ausbau nicht hinkommt. Versorgungssicherheit steht an erster Stelle: „Versorgungslücken darf es nicht geben“, betonte der Verkehrsminister. Gerade in dichter besiedelten Gebieten, wo Fahrer keinen eigenen Stellplatz haben, werde man den Aufbau von Ladesäulen besonders unterstützen.

Das Laden von Elektroautos solle überall dort möglich gemacht werden, wo es im Alltag wirklich gebraucht wird. Deshalb soll es für Unternehmen einfacher werden, Ladestationen auf eigenen Betriebsgeländen zu errichten. Unterwegs werde das Laden ebenfalls möglich sein, so auf der Autobahn, an Tankstellen und auf Rastanlagen, erklärte das Verkehrsministerium. „Zudem arbeiten wir auch an der Schaffung rechtlicher Möglichkeiten, Autos direkt an Gebäuden zu laden. Auch selbsterzeugter Strom, zum Beispiel aus Solaranlagen, soll in Zukunft zum Laden genutzt werden können.“

Ebenfalls soll es für elektrische Lkw in Zukunft ausreichende Ladestationen geben, dafür ist ein Schnellladenetz entlang der Hauptverkehrsachsen geplant.

Kritik der Energiebranche

„Der Masterplan Ladeinfrastruktur verpasst nach einem dreiviertel Jahr Arbeit mit seinen 68 Einzelmaßnahmen die Chance, gezielt die Bremsklötze zu beseitigen, die schon viel zu lange auf Seiten der öffentlichen Hand den schnelleren Ladesäulenausbau erschweren“, bemängelte die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) Kerstin Andreae. „Während der privatwirtschaftliche Ausbau des Ladeangebots vor allem auf privatwirtschaftlichen Flächen läuft, sollte auch der Bund seine Flächen endlich für Ladeinfrastruktur zugänglich machen. Gleichzeitig brauchen wir mehr Tempo bei den Genehmigungen und deutlich weniger Bürokratie bei den Förderprogrammen. Bei diesen wichtigen Punkten muss es nun voran gehen.“

Der Masterplan II führe zu mehr staatlicher Planung und Steuerung. „Ob die 68 Maßnahmen des Masterplans und damit vor allem mehr staatliche Planung und Steuerung den Ausbau effizient voranbringen, bezweifeln wir. So beschäftigt sich der Masterplan vor allem mit behördlichen Prüfaufträgen, Konzepten, staatlicher Planung, staatlichem Stellenaufbau und staatlichen Ausschreibungen. Wie das immer noch nicht abgeschlossene Ausschreibungsverfahren des für 2023 angekündigten ‚Deutschlandnetzes‘ zeigt, macht der Staat den Ausbau des Ladeangebots nicht schneller, besser oder günstiger. Der Masterplan ist deshalb leider eine teure Schaufensterpolitik“, so Andreae.

Auch der Ökostromanbieter LichtBlick äußerte Kritik: „Bis zu 90 Prozent aller Ladesäulen sind heute in der Hand eines Anbieters. Lokale Monopolisten kontrollieren die Preise und diskriminieren Wettbewerber. Der Masterplan liefert auf diese Herausforderung keine Antwort. Monopole gefährden die Verkehrswende: Sie verhindern Wettbewerb an der Ladesäule und treiben die Strompreise in die Höhe“, sagte LichtBlick-Sprecher Ralph Kampwirth.

„Im Masterplan taucht der Begriff ‚Wettbewerb‘ elfmal auf, ohne dass das Kernproblem adressiert wird. Denn es gibt keinen Wettbewerb unter den Ladesäulenbetreibern. Die Lösung ist ein Marktdesign, dass Wettbewerb an der Ladesäule ermöglicht. Dazu muss Drittanbietern gegen ein angemessenes Entgelt ein diskriminierungsfreier Zugang zur Ladesäule ermöglicht werden“, forderte Kampwirth.