Experte bemängelt Übermotorisierung von Elektroautos

Elektroautos sind wesentlich effizienter als Verbrenner, verschleißärmer und haben meist schon heute über ihren Lebenszyklus gerechnet eine deutlich bessere CO2-Bilanz als vergleichbare Diesel oder Benziner. Getrübt wird die Entwicklung hin zu Stromern aus Umweltsicht von dem hohen Anteil an großen, mitunter sehr schweren und deshalb auch weniger effizienten Modellen.

Elektroautos seien nicht per se nachhaltig, darauf wies Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM), im Gespräch mit dem Handelsblatt hin. Viele Modelle seien übermotorisiert und unnötig schwer, was ökologisch sehr kritisch zu bewerten sei. Denn E-Autos mit mehr Leistung bräuchten eine größere Batterie für die gleiche Reichweite, was die Fahrzeuge verteuere.

Der Branchenexperte hat für eine dem Handelsblatt vorliegende Analyse die technischen Daten und Verkaufszahlen aller 73 batterieelektrischen Pkw-Modelle ausgewertet, die von Januar bis September 2022 in Deutschland neu zugelassen wurden. Bei Preis und Motorisierung der Baureihen wurde dabei jeweils ein Mittelwert aus der Basisausstattung und der Topvariante gebildet.

Die Ergebnisse zeigen laut der Wirtschaftszeitung, dass der Anteil von großen Fahrzeugen mit üppiger Systemleistung bei Elektroautos besonders hoch ist. Demnach sei mehr als jeder vierte Stromer ein SUV oder Geländewagen. Das seien um vier Prozentpunkte mehr als im Gesamtmarkt, in dem auch eine Vielzahl an Verbrennern berücksichtigt wird. Die batteriebetriebenen SUV und Geländewagen seien mit im Schnitt 202 kW (275 PS) außergewöhnlich leistungsstark.

Gewichtet man die Leistungswerte nach den Absatzzahlen der 73 vom CAM berücksichtigten Elektroautos aus allen Segmenten, kommt die Flotte im Mittel auf 174 kW (237 PS). Über alle Antriebsformen hinweg lag die durchschnittliche Leistung von Neuwagen in den vergangenen Jahren hierzulande um gut 52 kW (70 PS) darunter.„Elektroautos mit starken Leistungswerten bieten zwar eine tolle Beschleunigung, sie benötigen aber meist auch eine große Batterie, wodurch sich wiederum der CO2-Fußabdruck erhöht“, erklärte Bratzel. Bei der Produktion der Batterie entstünden pro Kilowattstunde Speicherkapazität je nach Studie zwischen 60 und 175 Kilogramm CO2-Aquivalente.

Der CAM-Direktor warnte hinsichtlich der Systemleistung und Reichweite von E-Autos vor einer „Spirale nach oben“. Besser wäre es nach Ansicht von Bratzel, das schnelle Laden noch stärker in den Fokus zu rücken. Seinen Berechnungen nach liegt die durchschnittliche Ladeleistung der hierzulande verfügbaren Elektroautos im Schnitt bei 118 kW. „Das ist ungenügend. Wir müssen hier schnell nach oben kommen“, so der Experte. Einige Elektroautos können bereits mit weit über 200 kW Strom in die Akkus ziehen. Allerdings werden die Spitzenwerte während des Ladevorgangs nur vorübergehend erreicht, um die Batterie zu schonen.

Binnen zehn Minuten müsse wieder Energie für 200 bis 300 Kilometer in die Batterie geleitet werden können, so Bratzel. Das könne heute aber noch kein einziges E-Auto. Hier sei nun die Innovationsfähigkeit der Autoindustrie gefragt. Außerdem müsse die Politik für eine bessere Ladeinfrastruktur sorgen. Schnellladesäulen müssten auch in den Innenstädten in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.