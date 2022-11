China-Marke Zeekr will 2023 mit Elektroautos nach Europa expandieren

Der chinesische Autokonzern Geely hat mit Zeekr im letzten Jahr eine neue Premium-Marke nur für Elektroautos vorgestellt. Nach der Premiere in der Volksrepublik sollen künftig auch Fahrzeuge in Europa ausgeliefert werden.

Markenchef An Conghu sagte Journalisten, dass Zeekr den Verkauf in Europa offiziell beginnen werde. Übergeben werden sollen die Elektroautos ab dem nächsten Jahr. Für die Europaexpansion werden laut An 2023 zwei auf die Sicherheitsbestimmungen der Region ausgerichtete neue Modelle eingeführt: eine Limousine und ein mittelgroßes SUV. 2024 sollen zwei weitere Modelle das Angebot ergänzen.

Damit wird das Portfolio mittelfristig mindestens sechs Modelle umfassen. Aktuell bietet Zeekr in China den Shooting Brake 001 (Artikelbild) auf Geelys neuer Elektroauto-Plattform SEA (Sustainable Experience Architecture) an. Kürzlich wurde zudem der Van 009 vorgestellt. Ob eines dieser Modelle nach Europa kommt, ist unklar. Ebenso steht noch nicht fest, in welche Märkte des Kontinents die Marke einsteigen wird.

Geely hat vor, Zeekr auszugliedern und an die Börse zu bringen. Der Konzern ist hierzlande bereits mit Beteiligungen an Volvo, Lotus und Lynk & Co vertreten. Geely ist auch 50-prozentiger Teilhaber des neuen Smart-Joint-Ventures mit Mercedes. Neben Zeekr wird auch die Geely-Marke Geometry künftig in Europa Kunden mit Elektroautos umwerben.

In diesem Jahr peilt Zeekr 70.000 verkaufte Elektroautos an. Bis 2025 sollen bis zu 650.000 Fahrzeuge pro Jahr verkauft werden, sagte An.