Die chinesische Geely-Gruppe, hierzulande unter anderem mit Volvo und Lynk & Co vertreten, hat mit Zeekr kürzlich eine neue Premium-Marke nur für Elektroautos vorgestellt. Die geplanten Fahrzeuge starten in der Volksrepublik, später sollen sie auch international vertrieben werden.

Zeekr will Käufer hochwertiger Autos mit elektrischen Modellen locken, die mit moderner Technologie Annehmlichkeiten, Komfort und Luxus bereitstellen. Die Wünsche der Kunden sollen die Marke und ihre Produkte maßgeblich prägen, heißt es. Die erste Baureihe ist der jetzt präsentierte Zeekr 001. Ein Entwurf des Shooting Brakes wurde bereits 2020 als mögliches neues Modell von Lynk & Co gezeigt, kommt nun aber unter der neuen Geely-Marke zu den Kunden.

Der 001 kombiniere in China etablierte „Highend-Intelligenz“ und Konnektivität mit der Leistung und dem Fahrverhalten von Elektroauto-Anbietern aus dem Westen in einem potenten und aufregenden Gesamtpaket, wirbt Zeekr. Der 4970 Millimeter lange, 1999 Millimeter breite und 1560 Millimeter hohe Wagen basiert auf der neuen Geely-Plattform für reine Stromer SEA (Sustainable Experience Architecture). Für Vortrieb sorgen jeweils ein Elektromotor vorne und hinten mit zusammen 400 kW (544 PS) Leistung. Von null auf Hundert soll es damit in 3,8 Sekunden und weiter bis über 200 km/h gehen.

Zu Beginn werden zwei Batterien mit 86 und 100 kWh Speicherkapazität verfügbar sein, die größere soll 700 Kilometer nach der hierzulande auslaufenden NEFZ-Norm ermöglichen. Das Aufladen des 001 soll dank bis zu 360 kW Ladeleistung besonders schnell gelingen, im Idealfall lässt sich laut Zeekr in fünf Minuten Strom für 120 Kilometer in die Akkus pressen. In China soll dazu bis Ende 2023 ein Netz von 2200 Stationen mit über 20.000 Schnellladepunkten errichtet werden.

Als weitere Highlights des 001 nennt Zeekr eine automatische Luftfederung, die den Fahrzeugboden je nach Untergrund von 11,7 auf 20,5 Zentimeter anheben kann, rahmenlose automatische Türen, Gesichtserkennung und Software-Aktualisierungen „over-the-air“ mithilfe des Mobilfunknetzes. Der elektrische Kombi soll zudem auch abseits befestigter Straßen gute Fahrleistungen erbringen.

„Die Marke Zeekr ist hier, um im Premium-Elektroauto-Segment erfolgreich zu sein“, so Zeekr-Chef Andy An Conghui. „Wir haben die besten Ressourcen eines Autounternehmens hinter uns, darunter eine etablierte Lieferkette, und ein breites industrielles Profil, das bereit zur Produktion von Fahrzeugen ist. Wir profitieren zudem von einer technologiegetriebenen Mentalität, die uns vorantreibt – wir sind hier, um den Kunden eine bessere Elektroauto-Erfahrung zu bieten.“

In China will Zeekr ab Oktober dieses Jahres Elektroautos an Kunden übergeben, die internationale Expansion ist ab 2022 geplant. Neben dem Kauf sollen Auto-Abos und Batterie-Leasing angeboten werden. Beim Vertrieb setzt die neue Marke sowohl auf Online- wie Offline-Kanäle. In China sind zum Start zwei Flagshipstores sowie 60 kleinere Ausstellungsräume an viel frequentierten Orten wie Einkaufszentren vorgesehen. Wie genau der Vertrieb außerhalb des Heimatmarktes aussehen wird, bleibt abzuwarten.