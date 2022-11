Uneinheitliches Wachstum von E-Autos in Europa und USA

Bei Elektroautos gibt es in Europa weiter ein Nord-Süd-Gefälle. Während rein batteriebetriebene Fahrzeuge im Norden auf einen Marktanteil von 15 Prozent kommen, beträgt die Quote im Süden nur 3,8 Prozent. Das hat der Marktbeobachter Jato Dynamics errechnet.

Den höchsten E-Auto-Anteil an den Pkw-Neuzulassungen in Europa weist der Auswertung nach Norwegen mit 74 Prozent im dritten Quartal auf, gefolgt von Island (35 %) und Schweden (30 %). Deutschland liegt mit 9,7 Prozent im Mittelfeld. Geringe Marktanteile haben Elektroautos vor allem in südlichen und östlichen Ländern wie Italien (4 %), Griechenland (1,5 %) und Serbien (0,08 %).

Auch in den USA und global sind elektrische Autos bisher noch ungleichmäßig verteilt. In den Vereinigten Staaten liegt der Marktanteil lokal emissionsfreier Fahrzeuge an den Küsten mit 8,7 Prozent fast dreimal so hoch wie im Landesinneren. Global gesehen beträgt der E-Auto-Anteil in Russland 0,04 Prozent, in Südafrika 0,15 Prozent und in Brasilien 0,45 Prozent. Stark ist die E-Mobilität vor allem in China (19 %), Europa (12 %) und Südkorea (11 %).

Während es zwischen den Märkten in Europa und den USA erhebliche Unterschiede in der Akzeptanz von E-Fahrzeugen gibt, ist die Kluft zwischen Industrie-, Entwicklungs- und armen Ländern im Vergleich noch deutlicher. So betrug beispielsweise der Marktanteil von Batterie-Fahrzeugen in China, Europa und Korea im dritten Quartal 2022 mehr als 10 Prozent, in Regionen wie Lateinamerika und Russland erreichte er dagegen nicht einmal 1 Prozent. „Diese Diskrepanz ist die Folge des Einkommensgefälles, das sich in der Infrastruktur, der Wettbewerbsfähigkeit der Branche und dem geringeren Bewusstsein der Verbraucher niederschlägt“, sagt Analyst Felipe Munoz.

Auf die Entwicklungsländer und armen Länder entfällt laut Jato inzwischen mehr als ein Fünftel des weltweiten Fahrzeugabsatzes. Um sicherzustellen, dass diese Märkte nicht von der Umstellung auf E-Fahrzeuge ausgeschlossen werden, müssten sowohl die Autohersteller als auch die Regierungen Maßnahmen ergreifen, um die Hindernisse für die Einführung zu beseitigen, so die Branchenexperten.