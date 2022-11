Sony-Honda-Elektroauto legt Fokus auf Unterhaltungserlebnis

Sony hat sich mit Honda zusammengetan, um sein erstes Elektroauto in Serie zu bringen. Der Partner soll sich um die Produktion und klassischen Autobereiche kümmern, während der Elektronikkonzern unter anderem Unterhaltungssysteme, fortschrittliche Software und eine Vielzahl von Sensoren einbringt. Zu den Plänen gibt es nun weitere Details.

Sony und Honda wollen Musik, Filme und die Spielkonsole PlayStation 5 nutzen, um ein Elektroauto mit einem Premium-Unterhaltungserlebnis zu bieten. Die Chefs von Sony Honda Mobility erklärten gegenüber der Financial Times, dass das im Sommer gegründete Joint Venture plant, sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen, indem es die starke Position von Sony in der Unterhaltungsindustrie nutzt.

„Sony verfügt über Inhalte, Dienstleistungen und Unterhaltungstechnologien, die Menschen bewegen. Wir passen diese Vermögenswerte an die Mobilität an, und das ist unsere Stärke gegenüber Tesla“, so Izumi Kawanishi, der Sonys KI-Robotik-Geschäft geleitet hat. „Tesla bietet keine Inhaltsdienste an“, sagte er und fügte hinzu, dass die Integration der PlayStation-5-Plattform in Autos „technologisch möglich“ sei.

Yasuhide Mizuno, Vorsitzender des Joint Ventures und Leiter der Honda-Autosparte, sagte, dass das Unternehmen den Autoproduktionsprozess anpasst, um die Unterhaltungsinhalte in den Vordergrund zu stellen. Anstatt Software erst nach der Produktion eines Autos einzufügen, „werden wir ein Auto als Hardware entwickeln, die für die Unterhaltung und das Netzwerk, das wir anbieten möchten, geeignet ist“, so Mizuno.

Sony-Manager Kawanishi erklärte weiter, dass sich das Joint Venture auch auf die Realisierung eines komplett selbstfahrenden Autos konzentrieren wird. „Um den Raum in Ihrem Auto zu genießen, müssen Sie ihn zu einem Raum machen, in dem Sie nicht fahren müssen. Die Lösung dafür ist autonomes Fahren“, sagte Kawanishi. Er merkte an: „Das autonome Fahren muss sich noch erheblich weiterentwickeln, um diesen Punkt zu erreichen, und das wird seine Zeit dauern.“

Sony Honda Mobility will sein erstes Elektroauto laut Mizuno bis 2025 in Nordamerika auf den Markt bringen. Das Gemeinschaftsunternehmen plant, den Wagen von dort aus nach Japan zu exportieren. Eine Markteinführung in Europa wird ebenfalls in Erwägung gezogen, ist bisher aber nicht konkret.

Wie das Erstlingswerk von Sony Honda Mobility aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Auch zur Technik, dem Produktionsvolumen und den Preisen gibt es noch nichts zu vermelden. Vor der Gründung von Sony Honda Mobility hatte Sony zwei Konzepte gezeigt: eine Limousine und ein SUV.