Mazda investiert 10 Milliarden Euro, um bei E-Mobilität aufzuholen

Mazda hängt bei Elektromobilität bislang zurück. Das will der japanische Autobauer ändern und investiert dazu umgerechnet etwa 10,3 Milliarden Euro in seine Elektrifizierung. Das Unternehmen holt sich dazu auch Unterstützung von Partnern in Bereichen wie Batterien, Motoren und Computerchips.

Der Konzern teilte mit, seinen mittelfristigen Management-Plan bis 2030 aktualisiert zu haben. Das Ziel sei weiter das Erreichen der CO2-Neutralität in allen Geschäftsbereichen bis 2050, dazu werde auch das Fahrzeugprogramm weiter elektrifiziert. Das Umfeld der Branche habe sich in den vergangenen Jahren „dramatisch verändert“. Das gelte insbesondere für Europa mit dem wachsenden Anteil elektrifizierter Fahrzeuge und den damit verbundenen gesetzlichen Regelungen, so Mazda. Als Reaktion auf diese Veränderungen habe man einen Drei-Phasen-Plan bis 2030 erstellt.

Ab sofort bis 2024 will sich das Unternehmen in Phase eins darauf konzentrieren, gegenüber Veränderungen im Geschäftsumfeld widerstandsfähiger zu werden. Dazu fokussiert sich Mazda auf die Stärkung von Technologieentwicklung und Lieferketten sowie auf weitere Kostensenkungen. „Mazda treibt die Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotte weiter voran und wird attraktive Produkte einführen, die den Vorschriften in den jeweiligen Märkten entsprechen. Dabei setzt das Unternehmen konsequent seinen Multi-Solution-Ansatz um“, heißt es. Die Japaner werden also vorerst weiter auf mehrere Antriebsarten setzen.

In den Jahren 2025 bis 2027 will Mazda angesichts anspruchsvollerer Vorschriften in der zweiten Phase speziell in Europa die Elektrifizierung der Modellpalette weiter vorantreiben. „Dazu gehören sowohl die Verfeinerung und Nutzung der Elektrifizierungs- und Produktionstechnologien von Mazda als auch die weltweite Einführung neuer batterieelektrischer Fahrzeuge“, so das Unternehmen.

Komplett-Elektrifizierung bis 2030

Der Übergang zur Elektrifizierung werde in der dritten Phase bis 2030 abgeschlossen, erklärt Mazda weiter. Dies werde mithilfe von Kooperationen erreicht. Batterien will Mazda weiterhin von Partnerunternehmen wie Panasonic beziehen. Zusätzlich zu den bestehenden Lieferanten hat das Unternehmen kürzlich mit der japanischen Firma Envision AESC die Lieferung von Batterien für die Elektroauto-Produktion im Heimatmarkt vereinbart. Mazda prüft auch Investitionen in die Batterieherstellung.

Mazda hat darüber hinaus mit verschiedenen asiatischen, hierzulande kaum bekannten Partnern eine gemeinsame Entwicklung und Produktion „hocheffizienter elektrischer Antriebe“ vereinbart. In einem ersten Schritt zur Elektrifizierung aller Modelle ist Mazda einem Gemeinschaftsunternehmen beigetreten, das „hocheffiziente Produktionstechnik“ entwickelt und eine Produktions- und Lieferstruktur für E-Antrieb aufbaut. Zudem hat Mazda die gemeinsame Entwicklung von Wechselrichtern, einschließlich Siliziumkarbid-Halbleitern, vereinbart und eine Erklärung über eine gemeinschaftliche Entwicklung „fortschrittlicher Motortechnologien“ unterzeichnet. Zusammen mit zwei Partnerunternehmen hat der Konzern zudem ein Joint Venture für die Erforschung und Entwicklung von Motortechnologien gegründet.

Mazda geht nun davon aus, dass im Jahr 2030 zwischen 25 und 40 Prozent des weltweiten Absatzes auf Elektroautos entfallen werden. Das ist eine Steigerung gegenüber der früheren Prognose des Konzerns, wonach E-Fahrzeuge nur ein Viertel des Gesamtvolumens ausmachen werden. „Bis zum Jahr 2030 werden wir eine umfassende Einführung von batteriebetriebenen E-Fahrzeugen vornehmen“, sagte CEO Akira Marumoto. Konkrete E-Auto-Ziele nannte er nicht.

Mit den Informationen zu seinem neuen Plan veröffentlichte Mazda den Entwurf eines Sportwagens. Zur Technik des Vision Study Model (Artikelbild) und einer möglichen Serienfertigung äußerte sich die Marke nicht.

Mazda will auch die Sicherheit seiner Fahrzeuge weiter verbessern – „mit dem Ziel, dass 2040 keine tödlichen Unfälle mehr unter der Beteiligung von Mazda Fahrzeuge passieren“. Ein zentraler Aspekt sei die Entwicklung fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme.