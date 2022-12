VW verschiebt Standort-Entscheidung für Akkufabrik in Osteuropa

Volkswagen verschiebt die Entscheidung über den Bau einer Fabrik für Elektroauto-Batteriezellen in Osteuropa über 2022 hinaus. Hintergrund sind laut dem Konzern die wirtschaftliche Unsicherheit und hohe Energiepreise in der Region.

Aktuell gebe es aber „keine Auswirkungen auf den geplanten Baubeginn oder den Produktionsstart“, so Volkswagen in einer Erklärung. „Es besteht kein Handlungsdruck, da wir uns angesichts der aktuellen Umstände etwas mehr Zeit für die Entscheidungsfindung nehmen.“ Die Volkswagen AG und ihr Batterieunternehmen PowerCo evaluierten kontinuierlich geeignete Standorte für ihre nächste „Gigafactory“ in Europa, heißt es in der Erklärung.

Volkswagen hat im vergangenen Jahr angekündigt, in Europa sechs 40-GWh-Fabriken für den Eigenbedarf zu errichten und zu betreiben. Die Akkufabrik in Osteuropa soll die vierte davon werden. Zuvor entstehen eine Produktion in Salzgitter, eine beim Partner Northvolt in Schweden und eine dritte nahe Valencia in Spanien. Die Standorte der weiteren beiden geplante Fabriken sind noch nicht festgelegt.

VW-Markenchef Thomas Schäfer hat im Dezember in einem Interview angegeben, dass die Energiepreise in Europa es schwierig machen, vor den Aktionären eine Batteriefabrik in der Region zu rechtfertigen. „Wenn man in Europa, wo der Strom 15 Cent pro Kilowattstunde kostet, die Möglichkeit hat, eine Batteriefabrik zu bauen, ihn in China oder Amerika aber für 2-3 Cent bekommt, können wir als Aktienunternehmen nicht sagen, wir werden es hier aus Solidarität tun“, so Schäfer.

Als Standort für die osteuropäische VW-Batteriefabrik war zuletzt der Sonderflughafen Pilsen-Line im Gespräch. Laut der tschechischen Volkswagen-Tochter Skoda ist das „der einzige Standort, an dem die Anforderungen von Volkswagen technisch erfüllt werden können“. Gegen den Abriss des Flughafens gibt es allerdings Proteste.