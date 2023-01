Stellantis-Chef sieht „Kampf“ mit Autoherstellern aus China

Chinesische Autohersteller zieht es nach Europa. Mehrere Marken haben im letzten Jahr den Kontinent ins Visier genommen, dabei setzten sie vor allem auf Elektroautos. Der Chef des europäischen Autoriesen Stellantis warnt vor der Konkurrenz aus China.

Europas Autobranche könnte schwere Rückschläge erleiden und zu einem massiven Abbau ihrer Produktionskapazitäten in Europa gezwungen werden, sagte Tavares der Automobilwoche am Rande der in den USA stattfindenden Elektronikmesse CES. Die Politik müsse Antworten auf die neuen Herausforderer aus China finden, um die hiesige Industrie zu schützen.

Die chinesischen Anbieter seien in Europa mit wettbewerbsfähigen und preisaggressiven Fahrzeugen unterwegs, so Tavares. Der Preisunterschied zwischen europäischen und chinesischen Fahrzeugen sei „erheblich“. Wenn man an der derzeitigen Situation nichts ändere, würden sich die europäischen Kunden aus der Mittelklasse zunehmend den Modellen aus der Volksrepublik zuwenden. Die Kaufkraft vieler Menschen in Europa nehme merklich ab.

Wenn die EU nichts unternehme, werde es der europäischen Automobilindustrie so ergehen wie einst der europäischen Solarmodul-Industrie, warnte Tavares. „Ich denke, diesen Film haben wir schon einmal gesehen. Das ist ein sehr düsteres Szenario. So muss es aber nicht laufen.“ Der Stellantis-Chef stört sich vor allem an der Emissionspolitik der EU. Die Regulierung in Europa sorge dafür, dass die in der Region produzierten Elektroautos rund 40 Prozent kostspieliger als vergleichbare Fahrzeuge aus chinesischer Fertigung sind.

Tavares sieht zwei Möglichkeiten: Bleibt der europäische Markt offen, müsse die gesamte europäische Wertschöpfungskette direkt gegen die Chinesen „kämpfen“. Das würde zu unpopulären Entscheidungen führen, etwa dem Abbau von Kapazitäten und der Verlagerung von Werken an günstigere Standorte.

Eine andere Option sei die „Re-Industrialisierung“ Europas durch die Rückholung verloren gegangener Industrien und Produktionsketten. „Wenn man das wünscht, ist allerdings noch viel zu tun in der EU, dann bräuchte es eine andere Handelspolitik“, sagte Tavares, Die Herausforderung ähnele „der Quadratur des Kreises“. Die Weichen müssten jetzt gestellt werden – wenn man in der EU nichts unternehme, werde es „einen furchtbaren Kampf geben“.

Dass chinesische Unternehmen wettbewerbsfähiger sind, liegt auch an ihrem Vorsprung bei Elektroautos. Die europäischen Hersteller haben hier lange gezögert und sich weiter auf ihr etabliertes Verbrenner-Geschäft konzentriert. Der CEO des französischen Zulieferers Forvia Patrick Koller verwies bei der CES auf kleine batteriebetriebene Autos für die Stadt, die in Europa um die 10.000 Euro mehr als in China kosten könnten.

„Wir wissen nicht, wie wir kleine Autos mit erschwinglichen Batterien herstellen können“, so Koller. „China weiß es.“ Schnelle Innovation sei ein Muss, wenn die Industrie und die großen Demokratien hofften, den Klimawandel wirksam bekämpfen zu können, ohne dass sich dies negativ auf ihre Wirtschaft oder die Gesellschaft insgesamt auswirkt.