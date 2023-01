Škoda liefert 2022 731.300 Fahrzeuge aus, davon 53.700 Elektroautos

Škoda Auto lieferte im zurückliegenden Jahr 731.300 Fahrzeuge aus und verzeichnet eigenen Angaben nach einen hohen Auftragsbestand. Die tschechische Volkswagentochter betont die „rasant wachsende Beliebtheit“ ihres Elektroautos Enyaq iV, die Auslieferungen der als SUV und SUV-Coupé erhältlichen Baureihe legten mit 53.700 Einheiten um 20 Prozent zu.

Auch die Škoda-Modelle mit Verbrennungsmotor sind weiterhin sehr gefragt, das erfolgreichste Modell war 2022 der Octavia, gefolgt von den SUV-Baureihen Kamiq und Kodiaq.

2022 war auch für Škoda geprägt durch die fortdauernde Halbleiterknappheit, den Krieg in der Ukraine, Probleme in der Lieferkette, steigende Energie- und Rohstoffpreise und die anhaltende Unsicherheit auf den Weltmärkten. „Noch nie in seiner jüngeren Geschichte war Škoda Auto mit so umfangreichen Herausforderungen konfrontiert wie im vergangenen Jahr“, so Unternehmenschef Klaus Zellmer. „Dennoch entwickelt sich unser Unternehmen ständig weiter und macht die nächsten Schritte – dank unserem attraktiven, modernen Portfolio mit batterieelektrischen Fahrzeugen und Modellen mit Verbrennungsmotor, dank einem starken, motivierten Team und der engen Zusammenarbeit mit unserem Sozialpartner Kovo.“

Mit der Beschleunigung der E-Offensive sei Škoda für die kommenden Jahre gut gerüstet und werde die Tschechische Republik als bedeutenden Automobil- und E-Mobilitätsstandort weiter stärken, sagte Zellmer. Mit Blick auf die langen Lieferzeiten vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie, der Halbleiterknappheit und des Krieges in der Ukraine bittet das Unternehmen seine Kunden um Geduld. Man arbeite intensiv daran, die Fahrzeuge so schnell wie möglich zu liefern.

In diesem Jahr will Škoda neben der neuen Generation des Kodiaq und des Superb die Facelifts für die Modellreihen Kamiq und Scala präsentieren. „Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck an unserer E-Offensive: Bis 2026 bringen wir drei neue batterieelektrische Fahrzeuge auf den Markt, weitere werden folgen“, so die Tschechen.

In den kommenden Jahren will der Autohersteller weitere 5,6 Milliarden Euro in die E-Mobilität und 700 Millionen Euro in Digitalisierung investieren. Im Sommer 2022 hat Škoda mit einem Elektroauto seinen neuen Markenauftritt präsentiert: mit einer neuen Designsprache, einem neuen Logo und einem Update der Corporate Identity.