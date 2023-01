VW warnt vor ID.-Elektroauto-Grauimporten aus China

Elektroautos sind derzeit schwer zu bekommen, beliebte Modelle haben Lieferzeiten von bis zu einem Jahr oder mehr. Davon wollen chinesische Graumarkthändler profitieren, die in der Volksrepublik gebaute Exemplare von VWs Elektroauto-Familie ID. In Europa anbieten. Der Konzern wehrt sich dagegen.

Für den Wolfsburger Autohersteller seien die Importe aus der Volksrepublik illegal, berichtet das Handelsblatt. Der Konzern warne seine deutschen Händler davor, die ID.-Importe zu erwerben und zu vertreiben. „Diese Fahrzeuge dürfen von Ihnen im vertraglich autorisierten Geschäft mit der Marke Volkswagen weder gekauft, vertrieben noch mit Ihrer Hilfe an die hiesigen Marktgegebenheiten angepasst werden“, heißt es in einem Schreiben an die Händler, das der Wirtschaftszeitung vorliegt.

Händlern, die sich nicht an die Vorgaben halten, droht VW mit rechtlichen Konsequenzen. Jede Form der Zuwiderhandlung könne ein „vertragswidriges Verhalten“ darstellen, man werde „solche Verhaltensweisen nicht tolerieren“, so das Unternehmen.

VW hat die ID.-Familie 2020 eingeführt. Anfangs nur in Deutschland produziert, rollen die Stromer seit 2021 auch in China vom Band. Die Herstellungskosten sind dort geringer, wovon die Graumarkthändler durch den Export nach Europa profitieren wollen. Bekannt ist das VW laut dem Bericht seit der zweiten Hälfte letzten Jahres. Der Konzern vermutet, dass die E-Autos über den Nahen Osten nach Europa kommen.

China-Stromer mit anderer Hard- & Software

VW nennt im Schreiben an die deutschen VW-Händler als Grund, aus dem die in China produzierten ID-Modelle nicht in Europa verkauft werden können, die Fahrzeuge seien „aufgrund ihrer Hard- und Softwarekonfiguration im europäischen Raum nicht zulassungsfähig“. Der in den chinesischen Modellen eingebaute automatische Notrufassistent erfülle nicht die europäischen Standards. Zudem seien anstelle westlicher Anbieter chinesische Internetdienste wie WeChat eingerichtet. Auch die Ladestecker entsprechen nicht den europäischen Normen.

Die Graumarkthändler wollten laut Insidern auch das große SUV ID.6 hierzulande verkaufen, das bisher offiziell nur auf dem chinesischen Markt angeboten wird. Damit dieses und andere Elektroautos nicht auf europäische Straßen kommen, hat der Autohersteller laut dem Bericht Kontakt mit den Zulassungsbehörden aufgenommen. Die Graumarkthändler bieten derweil den deutschen und europäischen VW-Händlern an, die Autos auf die Anforderungen der hiesigen Märkte umzurüsten.

Wie viele ID.-Elektroautos aus China es schon nach Europa geschafft haben, ist nicht bekannt. Im Händlerschreiben heißt es dazu, dass „in jüngster Zeit vermehrt ID-Modelle aus China unter Verstoß gegen die markenrechtliche Nutzungserlaubnis in die Europäische Union eingeführt“ worden seien.

Ein VW-Sprecher bestätigte die Versuche, in der Volksrepublik hergestellte ID.-Modelle in Europa zu vertreiben, dem Handelsblatt. Die Hinweise an die deutschen VW-Händler will man als Warnung verstanden wissen, sich nicht auf aus Sicht des Unternehmens illegale Geschäfte einzulassen. Den Endkunden droht im schlimmsten Fall eine Stilllegung ihres Fahrzeugs durch die Zulassungsbehörden. Ziel von VW sei es, so das Unternehmen, Händler sowie Kunden vor dem Kauf nicht zulassungsfähiger Fahrzeuge zu schützen.