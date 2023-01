EnBW: Europäisches „HyperNetz“ mittlerweile mit über 400.000 Ladepunkten

Im „HyperNetz“ der EnBW kann mit dem Angebot EnBW mobility+ an mittlerweile mehr als 400.000 Ladepunkten in 17 europäischen Ländern Strom für Elektroautos bezogen werden, teilt der Energiekonzern mit. Dazu gehören auch Ladepunkte hunderter anderer Betreiber, an denen die dieselben Einheitspreise je Kilowattstunde wie in Deutschland gelten.

„E-Mobilität ist grenzenlos und ebenso müssen unsere Kund*innen auch länderübergreifend laden können“, sagt EnBW-Vorständin Colette Rückert-Hennen, in deren Vorstandsressort der Bereich der E-Mobilität liegt. „Dafür stellen wir Autofahrer*innen das führende Angebot zur Verfügung: Mehr als 400.000 Ladepunkte in 17 Ländern bedeuten das europäische Ladenetz mit der höchsten Abdeckung. Der nächste Ladepunkt in Europa ist also nirgends so nah wie im EnBW HyperNetz.“

Seit dem Jahr 2020 habe man die Anzahl der Ladepunkte im HyperNetz verzehnfachen und die Anzahl der angebundenen Länder mehr als verfünffachen können, so die EnBW. Mittlerweile können Kunden von mobility+ in allen neun Nachbarländern Deutschlands (Frankreich, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz) sowie in Schweden, Italien, Spanien, Kroatien, Slowenien, Slowakei und Liechtenstein laden.

Die verfügbaren Ladepunkte lassen sich über die mobility+ App abrufen, via Apple CarPlay auch auf dem Display des Fahrzeugs. Mit der App können Autofahrer bezahlen sowie ihre Ladevorgänge und Kosten einsehen. An den meisten Schnellladepunkten der EnBW lässt sich der Ladevorgang mit der Funktion AutoCharge automatisch starten. Dafür genügt es, nach einmaliger Freischaltung das Fahrzeug mit der Ladesäule zu verbinden.