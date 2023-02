Experte: Rohstoffe für E-Mobilität sind ein lösbares Problem

Immer wieder gibt es Berichte, dass ein Mangel an Rohstoffen die Elektromobilität ausbremsen könnte. Insbesondere für die Batterien von Elektroautos sind große Mengen von Materialien nötig, die bei Verbrennern keine oder keine zentrale Rolle spielen. Matthias Buchert, Bereichsleiter beim Öko-Institut für Ressourcen und E-Mobilität, hat die Situation für die Deutsche Welle eingeordnet. Auch zu den Themen Energie und Ladeinfrastruktur sowie dem Standort Europa äußerte er sich.

Laut Buchert sind weltweit genügend Rohstoffvorkommen vorhanden. Eine physische Begrenzung sei nicht das Problem. Aber es könne zu temporären Verknappungen und Problemen in den Wertschöpfungsketten kommen – „sei es in der eigentlichen Rohstoff-Förderung oder in der Aufbereitung der Rohstoffe zum fertigen Produkt“. Wenn die Nachfrage plötzlich sehr stark zunehme, heiße das jedoch nicht, „dass gleich der gesamte Markt an die Wand fährt – aber der Hochlauf ruckelt ein Stück weit“.

Bucher verwies auf den Halbleiter-Mangel während der Corona-Pandemie, der die Produktion von Autos jeder Art oder auch sonstigen Elektronikgeräten bremste und zu teils sehr langen Lieferzeiten führte.

Mit Blick auf die E-Mobilität sähen Experten von der Deutschen Rohstoffagentur vor allem Probleme beim Lithium, dem Schlüsselelement für Lithium-Ionen-Batterien, so Buchert. Er verstehe solche Szenarien als Weckruf, dass die Angebotsseite schneller hochgefahren werden muss, um mit dem rasant steigenden Nachfragetempo Schritt zu halten.

Herausforderung Elektroauto-Strom

Als weiteren möglichen Engpass neben zu wenig Rohstoffen sehen einige die für das Aufladen von E-Autos erforderliche Energie. Elektrofahrzeuge hätten einen sehr hohen Wirkungsgrad, sagte Bucher dazu. „Wenn man die gesamte Pkw-Flotte und auch viele Nutzfahrzeuge elektrisch antreibt, steigt nach Hochrechnungen der gesamte Stromverbrauch nicht beispielsweise um das Zehnfache, sondern lediglich um rund ein Drittel gegenüber dem jetzigen Gesamtstrombedarf in Deutschland.“

Es gebe zudem noch große Einsparpotentiale beim Stromverbrauch, etwa bei der Beleuchtung oder durch den Ersatz von alten Elektrogeräten. Das gelte auch für die Industrie in deren bisherigen Prozessen. Im Bereich der Erneuerbaren Energien sei in den „zehn, fünfzehn Jahren sehr viel Zeit vertrödelt worden“, so Bucher. Deshalb müsse künftig alles erheblich schneller gehen.

Bei Elektroautos gelte es, bessere Ausgleichssysteme zu schaffen, also smarte Systeme. Dann werde das Auto vielleicht nicht ab 19 Uhr geladen, weil da die Verbrauchsspitzen höher sind, sondern erst ab Mitternacht. Den Bedarf an zusätzlich benötigten öffentlichen Schnellladestationen sieht Buchert mit Verweis auf Untersuchungen geringer als von einigen vermutet. Viele E-Autos würden zu Hause oder im Parkhaus des Büros aufgeladen. Nichtsdestotrotz müsse die Ladeinfrastuktur so schnell wie möglich ausgebaut werden, da es insgesamt noch an Stromtankstellen fehle.

„Gigantische Transformation der Autoindustrie“

Die zentrale Herausforderung bei der Elektromobilität sieht der Experte „in der gigantischen Transformation der Autoindustrie“. Es müssten Hunderte Milliarden Euro umgeschichtet werden, insbesondere auch für Batteriefabriken in Europa. „Außerdem brauchen wir die Komponenten für die Batteriezellen, also Kathodenmaterial, Anodenmaterial usw. Auch dafür müssen die Kapazitäten in Europa sehr viel schneller hochgefahren werden.“

Viel zu wenig wird nach Meinung von Buchert über Elektromotoren geredet. Für deren Produktion seien sogenannte Permanentmagneten notwendig, die wiederum Seltene Erden benötigten. China habe bei der Magnetproduktion bislang eine sehr starke Position. Die USA, Europa und Australien hätten enormen Aufholbedarf, deshalb gebe es hier auch gerade einen massiven Strategiewechsel, für den der Begriff „Zeitenwende“ angemessen sei.