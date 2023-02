Neue Tesla-Videos geben Einblick in deutsche „Gigafactory“

Tesla hat auf Twitter eine Reihe von Videos aus seiner deutschen „Gigafactory“ in Brandenburg nahe Berlin veröffentlicht. Die Kurzfilme sollen einen Einblick in die besonders fortschrittliche Produktionstechnik des US-Konzerns in den Hallen am Standort in der Gemeinde Grünheide geben.

In Deutschland baut das Unternehmen aktuell exklusiv das mittelgroße SUV Model Y. 13 verschiedene Karosserieteile für dieses E-Auto würden mit einer Gesamtkraft von 7300 Tonnen in einer Pressenlinie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 16 Teilen pro Minute gestanzt, heißt es zu einem Video.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden

Die hinteren Teile des Unterbodens würden in einem Stück aus einer speziellen Aluminiumlegierung gegossen und ersetzten mehr als 70 Metallteile, erklärt Tesla. In der Karosseriewerkstatt schweiße man Stanz- und Gussteile mit mehr als 600 Robotern zusammen. Jede Karosserie werde dann von einem der größten Industrieroboter, genannt „Godzilla“, in die Lackiererei gehoben.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden

Die Giga Berlin betreibe das bisher fortschrittlichstes Lackiersystem, das mehrschichtiges Färben für Tiefe, Dimension und einen handgemalten Look ermögliche, so Tesla weiter.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden

Abschließend würden die Fahrzeuge dann in die Hauptmontage gebracht, wo man an über 20 automatisierten Stationen Sitze, Klimaanlagen, Leistungselektronik, Antriebseinheiten und vieles mehr einbaue. „Dies ist gemessen an der Zahl der Mitarbeiter unser größter Bereich – in jeder Schicht sind mehr als 1000 Menschen mit dem Bau des Model Y beschäftigt“, so das Unternehmen.

Zusätzlicher Inhalt:Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden

Das deutsche Tesla-Werk fertigt seit März 2020 Kundenfahrzeuge. Im Januar wurden mit 9000 Beschäftigten etwa 3000 Fahrzeuge pro Woche hergestellt, sagte der brandenburgischen Wirtschaftsminister Jörg Steinbach vor einigen Wochen. Das Ziel der ersten Ausbaustufe des Werks sind 12.000 Mitarbeiter, die 500.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen, darunter in Zukunft auch die Mittelklasse-Limousine Model 3.