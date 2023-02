N-Ergie und SWM machen Ladetarife teurer

Der Nürnberger Energieversorger N-Ergie und die Stadtwerke München (SWM) machen ihre Elektroauto-Ladetarife teurer. Bei N-Ergie ist das ziehen von Energie bereits seit dem 1. Februar teurer. Bei den SWM zahlen Kunden ab dem 1. April 2023 mehr pro Kilowattstunde (kWh) Strom.

N-Ergie

Im regulären Tarif laden E-Auto-Fahrer an den Ladesäulen der N‑Ergie nun für 62 Cent pro kWh statt für vorher 42 Cent. Strom-Kunden des Unternehmens haben weiterhin einen Preisvorteil: Sie laden zu 54 Cent pro kWh (vorher 36 Cent) an allen rund 950 Ladestationen im LadeVerbundPlus, also auch an Stationen, die von Verbundpartnern betrieben werden.

Darüber hinaus bietet die Nutzung der LadeVerbundPlus-Karte oder -App Vorteile in Bezug auf das Verweilen an den zugeordneten Parkplätzen. So entfällt an bestimmten Stationen die Blockiergebühr von bis zu 0,10 Euro pro Minute, die beim Laden über andere Fahrstrom-Apps nach vollständiger Ladung des E-Autos aufgerufen werden kann.

Das Ad-hoc-Laden ohne Registrierung in der App des LadeVerbundPlus kostet jetzt 70 Cent pro kWh. Zudem können Strom-Kunden der N‑Ergie mit der App des LadeVerbundPlus rund 50.000 Ladepunkte deutschlandweit einheitlich zu Vorteilskonditionen nutzen: Sie laden zu 62 Cent pro kWh (Normalladeinfrastruktur, AC) und für 78 Cent pro kWh (Schnellladeinfrastruktur, DC).

Als Grund für die Preiserhöhungen nannte die N-Ergie die gestiegenen Beschaffungskosten. Das Unternehmen betonte, sein Ladenetz weiter auszubauen. In diesem Jahr soll die Zahl der Stationen von aktuell rund 450 um 120 – darunter 20 Schnellladesäulen – auf rund 570 Ladesäulen steigen. 70 der neuen Ladestationen sollen im Stadtgebiet Nürnberg entstehen.

SWM

Auch die Stadtwerke München geben die gestiegenen Energiepreise als Grund für ihre Preiserhöhung an. Am 1. April werden das private und das gewerbliche Laden sowie das Laden mit der SWM-Ladekarte und das Ad-hoc-Laden an öffentlichen Ladestationen teurer.

Beim privaten und gewerblichen Laden kostet der Tarif M-Ladestrom Plus demnächst 0,44 Euro pro kWh (statt 0,337 Euro pro kWh). Einmalige Kosten, wie die Bereitstellung des Ladepunkts, sowie Nutzungs- und Servicepauschale verändern sich nicht.

Beim öffentlichen Laden (SWM-Ladekarte/Ad-Hoc-Laden) kostet AC-Laden ab April 0,59 statt 0,49 Euro pro kWh. DC-Laden verteuert sich von 0,69 auf 0,79 Euro pro kWh.

Der Preis für die Bereitstellung der SWM-Ladekarte in Höhe von 11,90 Euro bleibt unverändert. Weiterhin gibt es keine Grundgebühr.