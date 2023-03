Online-Fahrzeugmarkt: Auswahl gebrauchter Elektroautos so groß wie nie

So viele gebrauchte Elektroautos wie im Januar 2023 waren noch nie auf dem deutschen Markt, berichtet der eigenen Angaben nach Deutschlands größte Fahrzeugmarkt Mobile.de. Mit einem Wachstum von 106 Prozent auf 25.528 Fahrzeuge habe sich das Angebot gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als verdoppelt.

Mit einer durchschnittlichen Standzeit von 38 Tagen lagen demnach die Elektro-Modelle deutlich unter dem Schnitt von 54 Tagen auf dem Gebrauchtwagenmarkt insgesamt. Und das trotz eines Preisanstiegs von 28,3 Prozent im Vergleich zum Januar 2022. Das ist laut Mobile.de ein Zeichen dafür, dass der Markt noch längst nicht gesättigt ist.

„Es stimmt, dass das Angebot an gebrauchten Stromern insgesamt noch überschaubar ist“, sagt Martin Fräder, Head of Sales bei mobile.de. „Gleichzeitig konnten Kaufinteressierte noch nie zuvor aus einer solch großen Segment- und Modellvielfalt unter Gebrauchtwagen mit E-Antrieben auswählen.“

Die stärksten Angebotszunahmen verzeichneten das Mittelklassesegment sowie SUV: Hier stieg die Zahl der inserierten E-Modelle innerhalb von 12 Monaten um 190 beziehungsweise 144 Prozent. SUV machten im Januar ein Drittel der Gebrauchtwagen mit E-Antrieb aus. Etwa jeder fünfte Stromer auf Mobile.de war ein Kleinwagen (21,3 %).

Diese Werte spiegeln sich auch in den Top 10 der am häufigsten inserierten E-Modelle auf Mobile.de wider: Mit dem Audi e-tron, dem Tesla Model Y und dem Hyundai Kona sind hier drei SUV vertreten. Ebenfalls ins Ranking schaffen es je zwei Kleinwagen (BMW i3, Renault ZOE) und Minis (Smart ForTwo, VW e-up!). Die meisten Inserate gab es für den Renault ZOE, danach folgen Tesla Model 3, BMW i3, Smart EQ ForTwo, Audi e-tron, VW ID.3, Tesla Model Y, VW e-up!, Porsche Taycan und Hyundai Kona.

Weiter Vorbehalte gegenüber E-Autos

Besonders gefragt waren Elektroautos im Saarland (445 Klicks/Inserat) und Mecklenburg-Vorpommern (417 Klicks/Inserat). Das geringste Interesse verzeichnete Hamburg (272 Klicks/Inserat). Und das, obgleich die Vorbehalte gegenüber der Anschaffung eines reinen E-Autos in städtischen Regionen im Schnitt niedriger sind als in ländlichen Gegenden oder Kleinstädten – zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage im Auftrag von mobile.de.

So beklagt mehr als jeder zweite Befragte (51,3 %) in bevölkerungsärmeren Gegenden die geringe Reichweite von Elektrofahrzeugen. Im städtischen Umfeld teilen deutlich weniger Menschen diese Einschätzung (41,3 %). Auch die Umweltbilanz von E-Antrieben wird laut Umfrage auf dem Land eher infrage gestellt (44,9 %) als in der Stadt (36 %). Dafür werden in urbanen Gegenden häufiger neue Mobilitätskonzepte wie Carsharing zur Nutzung der E-Mobilität herangezogen: von 22,5 Prozent der Befragten in mittelgroßen und Großstädten gegenüber 7 Prozent in Kleinstädten und ländlichen Regionen.

Trotz regionaler Unterschiede erfreuen sich E-Antriebe laut der Umfrage unter dem Strich allerorts großer Beliebtheit: So kann sich auf dem Land jeder Zweite (50,9 %) die Anschaffung eines Elektro-Modells vorstellen, in der Stadt sind es 56,5 Prozent. Vor allem jüngere Fahrer (bis 30 Jahre) zeigen eine hohe Bereitschaft, erstmals auf einen E-Antrieb zu setzen (70 %). In der Altersgruppe 31 bis 50 sind es 58,3 Prozent.