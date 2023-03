Dacia: Kein günstigeres Elektroauto als der Spring geplant

Dacia hat mit dem kleinen SUV Spring 2021 sein erstes Elektroauto eingeführt. Das Modell ist hierzulande ab 22.750 Euro vor Förderung erhältlich. Ein darunter angesiedelter Vollstromer ist nicht geplant. Die Günstig-Marke geht die E-Mobilität vorerst zurückhaltend an.

Ein preiswerteres Elektroauto als der Spring sei nicht zu realisieren und auch nicht in Planung, teilte ein Dacia-Sprecher dem Spiegel mit. Auch ein Preisrutsch beim Spring ist laut dem Nachrichtenmagazin nicht zu erwarten: Der Preis für E-Autos sei stark an die Batterie gekoppelt. Über je mehr Batteriekapazität der Wagen verfüge, desto teurer werde das Fahrzeug, erklärte Autoexperte Bratzel.

Der Spring verfügt über ein kleines 26,8-kWh-Akkupaket, mit dem sich gemäß WLTP-Norm 230 Kilometer pro Ladung zurücklegen lassen. Weniger dürften auch bei einem günstigeren Preis nicht viele Interessenten akzeptieren. Das aktuelle Paket überzeugt den Markt aber: Der Wagen machte vergangenes Jahr fast ein Viertel der in Deutschland neu zugelassenen Fahrzeuge der Marke aus.

Dacia baut seit Kurzem auch sein erstes Hybridauto, den Dacia Jogger Hybrid für 23.800 Euro. Eine weitere Elektrifizierung hat für das Unternehmen derzeit keine Priorität. „Sie werden sehen, dass wir Schritt für Schritt elektrifizieren werden, wenn es notwendig wird, aber nicht vorher“, sagte Unternehmenschef Denis Le Vot dem Spiegel.

Dacia will so lange wie möglich am Verbrenner festhalten. Nur so lässt sich vorerst das Markenversprechen funktional-günstiger Automobilität beibehalten. „Die Elektrifizierung verwandelt Autos in Luxus“, so Le Vot. Das zeigt sich beim Spring, der mit seinem Grundpreis von 22.750 Euro zwar im Vergleich zu Elektroautos anderer Marken ein gutes Angebot ist – den günstigsten Dacia mit Verbrennungsmotor gibt es aber schon für 11.300 Euro.

Im Februar hat der Vizepräsident für Verkauf, Marketing und Betrieb bei Dacia Xavier Martinet mit Blick auf mehr Nachhaltigkeit erklärt, dass die Marke stärker auf Effizienz setzen wolle, etwa durch das Reduzieren des Gewichts der angebotenen Fahrzeuge. Damit will die Renault-Tochter der zunehmenden Masse von Elektroautos entgegenwirken. „Wenn wir es ernst meinen mit der kollektiven Reduzierung von Emissionen, dann sollte übermäßiges Gewicht nicht akzeptabel sein“, so Martinet. Wann und was für ein weiteres E-Auto kommt, behält Dacia noch für sich.