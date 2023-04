Porsche: Elektroauto-Auslieferungen in Q1 2023 um 3 Prozent geringer als im Vorjahr

Porsche hat im ersten Quartal 2023 weltweit 80.767 Fahrzeuge an Kunden übergeben – so viele wie nie zuvor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 18 Prozent. Bei Elektroautos verzeichnete das Unternehmen allerdings einen Rückgang.

„Wir freuen uns über dieses großartige Ergebnis. Es ist ein Beleg für die hohe Nachfrage nach unseren Produkten und die Stärke unserer Marke“, sagt Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Porsche AG. „Besonders erfreulich ist, dass wir in allen Vertriebsregionen zulegen konnten – trotz der weiterhin volatilen wirtschaftlichen Lage und einer eingeschränkten Teileverfügbarkeit.“

In Europa konnte Porsche mit 18.420 ausgelieferten Fahrzeugen im ersten Quartal ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 erzielen. Im Heimatmarkt Deutschland stieg die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge auf 8247 Einheiten, was ein Plus von 19 Prozent bedeutet. In China, dem größten Einzelmarkt für die Marke, lieferte der Sportwagenhersteller von Januar bis März 21.365 Fahrzeuge aus – ein Plus von 21 Prozent.

In Nordamerika übergab Porsche 19.651 Fahrzeuge an seine Kunden, ein Plus von 30 Prozent. In den Übersee- und Wachstumsmärkten wurden 13.084 Fahrzeuge ausgeliefert, das entspricht einem Zuwachs von 5 Prozent.

Hoch im Kurs stehen bei den Porsche-Kunden weiterhin die SUV-Modelle: Der mittelgroße Macan wurde an 23.880 Kunden ausgeliefert (+30 %). Das große SUV Cayenne kam auf 23.387 Auslieferungen (+23 %). Der Sportwagen 911 wurde weltweit 11.063 Mal ausgeliefert (+19 %). Die kleineren Sportwagen 718 Boxster und 718 Cayman kamen auf 4806 Auslieferungen (+6 %). Von der Oberklasselimousine Panamera gingen 8479 Fahrzeuge in Kundenhand über (+10 %).

Der Absatz des als Limousine und Shooting Brake erhältlichen Elektroautos Taycans war im vergangen Jahr um 16 Prozent eingebrochen. Im ersten Quartal 2023 haben 9152 Kunden ein Exemplar der Baureihe in Empfang genommen (-3 %). Grund für diesen Rückgang sind laut Porsche weiterhin bestehende Lieferengpässe in der Zulieferindustrie, die die Sportlimousine besonders treffen würden.

„Unser Fokus liegt auf wertorientiertem Wachstum. Dabei verfolgen wir das Ziel, immer ein Fahrzeug weniger zu produzieren, als der Markt nachfragt“, so von Platen. „Der gute Start stimmt uns zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf. Gleichzeitig bleiben wir in einem unverändert herausfordernden Umfeld wachsam und flexibel.“