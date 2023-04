Microlino: „Nachfrage gibt es genug“, Erweiterung der Produktion im Fokus

Seit August 2022 kommen mit einiger Verspätung die ersten Exemplare des Mini-Elektroautos Microlino zu Kunden im Heimatmarkt Schweiz. Die Produktion soll nun weiter hochgefahren werden und bald auch Fahrzeuge unter anderem in Deutschland ausgeliefert werden. Merlin Ouboter, Co-Gründer von Microlino, äußerte sich im Gespräch mit handelszeitung.ch zum aktuellen Stand des Projekts.

Die ersten 250 Fahrzeuge seien an Kunden übergeben worden, hauptsächlich in der Schweiz, berichtete Ouboter. Seit wenigen Tagen würden auch in Belgien die ersten Fahrzeuge ausgeliefert, „und wir starten in Kürze auch in Deutschland“. Schritt für Schritt sollen weitere Märkte in Europa folgen, dem aktuellen Fokus des Unternehmens.

Die überwiegende Mehrheit der Käufer ersetzten mit dem Microlino ihren Zweit- oder Drittwagen für den Stadtverkehr, sagte Ouboter. Viele verkauften ihr Fahrzeug mit einem Verbrennermotor, um es mit einem umweltfreundlichen Gefährt zu ersetzen. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Auto verbrauche der Microlino 60 Prozent weniger CO₂ im Betrieb und bei der Produktion des Fahrzeugs. Hauptursache sei die kleinere Batterie und das geringe Gewicht.

Die grösste Herausforderung sei aktuell „ganz klar die Ausweitung der Produktion“. Nachfrage nach dem Microlino gebe es genug, es müssten aber die Stückzahlen weiter hochgefahren werden. Im Moment produziere man zehn Fahrzeuge pro Tag und plane eine Erhöhung auf 20 bis 25 Einheiten im dritten Quartal dieses Jahres.

Insgesamt sollen dieses Jahr etwa 4500 Microlino hergestellt werden. 2024 sollen dann bereits 10.000 bis 12.000 Stück die Hallen in Italien verlassen. Die Schweizer Unternehmerfamilie Ouboter hat den Microlino mit dem Partner Cecomp in Turin entwickelt. Dort steht auch die Produktionsgesellschaft, an der Cecomp als Minderheitsaktionär beteiligt ist.

In vier bis fünf Jahren wird der Markt nach Ansicht von Merlin Ouboter so groß sein, dass 40.000 bis 50.000 Fahrzeuge pro Jahr möglich sein sollten. Microlino gehöre noch zu 100 Prozent der Familie. Es sei nicht ausgeschlossen, dass künftig Investoren dazukommen, um noch schneller wachsen zu können. Im Moment sei man aber „absolut zufrieden“.

Auf das bisherige Gesamtinvestment angesprochen, sagte Ouboter, dass das Projekt sehr effizient vorangetrieben worden sei. Ein ähnliches Fahrzeug im gleichen Segment von Renault, der Twizy, habe angeblich über 100 Millionen Franken (ca. 102 Mio. Euro) gekostet. „Da liegen wir weit darunter. Schon ein zweistelliger Millionenbetrag, aber eben ein niedriger.“ Das Geld fließe hauptsächlich in die Industrialisierung der Produktion. Das Projekt in eine effiziente Fertigung umzusetzen, bedeute ein signifikantes Investment und viel Arbeit. Die Gewinnschwelle wolle man in zwei Jahren erreichen.