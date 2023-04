Grünheide-Bürgermeister: Tesla schafft Perspektiven für junge Menschen in der Region

Grünheides Bürgermeister Arne Christiani hat in einem Interview mit t-online.de über die Ansiedelung von Tesla in der Gemeinde nahe Berlin gesprochen. Der US-Hersteller fährt dort seine erste europäische Produktion von Elektroautos sowie die Montage von Batterien hoch. Umweltschützer und einige Anwohner kritisieren und bekämpfen das Projekt.

Seit gut einem Jahr produziert Tesla in Brandenburg Elektroautos. Durch den Konzern gebe es endlich Perspektiven für junge Menschen in der Region, sagte Christiani. Es würden hochwertige Arbeitsplätze geschaffen, sodass junge Menschen hierbleiben können und nicht alle abwandern. Tesla sei schon jetzt der größte private Arbeitgeber in dem Bundesland. Laut Arbeitsagentur seien bisher 1400 Arbeitslose vermittelt worden, darunter 700 Langzeitarbeitslose. „Davon träumt ganz Ostdeutschland.“

Die deutsche Tesla-„Gigafactory“ wurde nicht ganz so schnell wie die davor eröffnete chinesische Großfabrik in Shanghai fertig, die Bauzeit von etwa zwei Jahren ist für Deutschland aber beachtlich. „Dass es von der Ankündigung bis zur Produktion des ersten Autos nur 861 Tage dauert, hätte ich mir nicht vorstellen können“, sagte Grünheides Bürgermeister.

Dass es so zügig voranging, machte Christiani auch an dem schillernden Tesla-Chef Elon Musk fest. Auf die Frage „Es ging also auch so schnell, weil Tesla eine kleine Diktatur ist?“ antwortete er: „Aus meiner Sicht absolut, ja.“ Wenn man erst durch sämtliche Leitungsgremien in einem Unternehmen gehen müsse und alle mitreden wollten, sei es schwierig, ein solches Projekt derart schnell durchzuziehen.

Innerhalb der Ortslage sei Tesla in Grünheide kaum wahrnehmbar, außer am Bahnhof. Von den 10.000 Mitarbeitern reisten etwa die Hälfte mit öffentlichen Verkehrsmitteln an, erklärte Christiani. Eine weitere Folge sei, dass viele junge Menschen planen, zu bleiben. Das würden etwa die freiwilligen Feuerwehren oder Sportvereine merken, wo es mittlerweile teilweise Wartelisten gebe. Aus der gesamten Region würden wohl „einige Hundert“ bei Tesla arbeiten. Er höre auch „viel Positives“ über das Unternehmen von den Grünheidern.

„Es wird kein Trinkwasser unter dieser Fabrik gezogen“

Zu der Kritik an dem Unternehmen gehört insbesondere, dass es den Wassermangel in der Region verschärft. Dieses Thema könne er nicht weiter kommentieren, „weil die Gemeinde Grünheide Mitglied im Wasserverband Strausberg-Erkner ist, der dafür zuständig ist“, sagte der Bürgermeister.

„Was ich sagen kann: Der Verbrauch der Fabrik ist vertraglich festgelegt und diese Wassermengen sind vom Wasserverband genehmigt worden.“ Das Problem der Wasserknappheit in der Region gebe es schon seit 2017, da sei von Tesla noch keine Rede gewesen. Dass das Trinkwasser sicher ist, könne er nicht garantieren. „Was ich garantieren kann: Es wird kein Trinkwasser unter dieser Fabrik gezogen. Die zuständigen Behörden schauen sehr genau, was da passiert.“

Die IG Metall kritisiert die Arbeitsbedingungen bei Tesla. In den Hallen sei es im Winter zu kalt und im Sommer zu heiß. Es gebe zu wenig Raum für Erholung und Freizeit. Dass es in der Industrie Arbeitsplätze mit hoher Belastung durch Hitze oder Staub gibt, sei nichts Neues, so Christiani. Zu den genauen Arbeitsbedingungen vor Ort könne er aber wenig sagen. Von dem, was er bisher gesehen habe, könne er sagen: „So sauber und ordentlich würde ich mir auch einige andere Ecken in der Gemeinde wünschen.“ Und viele seiner Kollegen hier im Rathaus würden sich freuen, „wenn jeder in seiner Ecke seine private Musik hören könnte“.

Grünheide werde sicher kein zweites Wolfsburg, sagte der Bürgermeister abschließend. „Denn wir können nicht viel weiterwachsen.“ Ein Großteil der Fläche bestehe aus Wald und Wasser, 72 Prozent seien Landschafts- oder Naturschutzgebiete. „Und wir werden bei der Entwicklung darauf achten, dass der Charakter der einzelnen Ortsteile nicht verloren geht. Da können Sie sicher sein.“