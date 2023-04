IEA-Prognose: Elektroauto-Verkäufe steigen 2023 um 35 Prozent

Die Internationale Energieagentur IEA erwartet, dass in diesem Jahr so viele Elektroautos verkauft werden wie nie zuvor. Der Anteil an Vollstromern am gesamten Automarkt werde auf fast ein Fünftel steigen, teilte die IEA in ihrem Jahresbericht zur Elektromobilität mit. Für 2023 rechnet sie mit 14 Millionen verkauften Elektroautos weltweit, das sind vier Millionen mehr als im Vorjahr – ein Absatzplus von 35 Prozent.

Die neue Ausgabe des jährlichen „Global Electric Vehicle Outlook“ der IEA zeigt, dass 2022 weltweit mehr als 10 Millionen Elektroautos verkauft wurden. Das Wachstum bedeutet, dass der Anteil der Elektroautos am gesamten Automarkt von rund 4 Prozent im Jahr 2020 auf 14 Prozent im Jahr 2022 gestiegen ist. Nach den neuesten IEA-Prognosen wird der Anteil in diesem Jahr auf 18 Prozent zulegen.

„Elektrofahrzeuge sind eine der treibenden Kräfte in der neuen globalen Energiewirtschaft, die sich rasch herausbildet – und sie bewirken einen historischen Wandel in der Automobilindustrie weltweit“, so IEA-Executive-Director Fatih Birol. „Die Trends, die wir beobachten, haben erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Ölnachfrage. Der Verbrennungsmotor ist seit über einem Jahrhundert konkurrenzlos, aber Elektrofahrzeuge verändern den Status quo. Bis 2030 werden sie den Bedarf an mindestens 5 Millionen Barrel Öl pro Tag vermeiden. Autos sind nur die erste Welle: elektrische Busse und Lastwagen werden bald folgen.“

Die überwältigende Mehrheit der Elektroauto-Verkäufe konzentriert sich laut der IEA bisher auf drei Märkte: China, Europa und die USA. Spitzenreiter ist China, wo im vergangenen Jahr 60 Prozent der weltweiten Elektroauto-Verkäufe erfolgten. Mehr als die Hälfte aller E-Autos auf den Straßen der Welt stehen heute in der Volksrepublik. Europa und die Vereinigten Staaten, die zweit- und drittgrößten Märkte, verzeichneten ein starkes Wachstum mit einem Absatzanstieg von 15 beziehungsweise 55 Prozent im Jahr 2022.

Politik forciert E-Mobilität

Ehrgeizige politische Programme in großen Volkswirtschaften, wie das „Fit-for-55“-Paket in der EU und der „Inflation Reduction Act“ in den USA, würden den Marktanteil von Elektrofahrzeugen in diesem Jahrzehnt und darüber hinaus voraussichtlich weiter erhöhen, so die IEA. Bis 2030 solle der durchschnittliche Anteil von Elektroautos an den Gesamtverkäufen in China, in der EU und in den Vereinigten Staaten auf rund 60 Prozent steigen.

Der Bericht hebt hervor, dass die angekündigten Projekte zur Herstellung von Batterien mehr als ausreichten, um die Nachfrage nach E-Fahrzeugen bis 2030 im IEA-Szenario „Netto-Null-Emissionen bis 2050“ zu decken. Allerdings sei die Produktion nach wie vor stark konzentriert, wobei China den Handel mit Batterien und Komponenten dominiere und seinen Anteil an den weltweiten Exporten von Elektroautos im vergangenen Jahr auf über 35 Prozent gesteigert habe.

Trotz der Konzentration des Verkaufs und der Produktion von Elektroautos auf einige wenige große Märkte gebe es in anderen Regionen vielversprechende Anzeichen, so die IEA. In Indien und Indonesien habe sich der Absatz von E-Autos 2022 mehr als verdreifacht, wenn auch von einer niedrigen Basis aus, und in Thailand habe er sich mehr als verdoppelt. Der Anteil der Elektroautos am Gesamtabsatz sei in Thailand auf 3 Prozent und in Indien und Indonesien auf 1,5 Prozent gestiegen. Durch eine Kombination aus politischen Maßnahmen und Investitionen des Privatsektors dürften diese Anteile in Zukunft noch steigen.

In den Schwellen- und Entwicklungsländern ist der dynamischste Bereich der Elektromobilität laut der Internationalen Energieagentur der der zwei- oder dreirädrigen Fahrzeuge, die die Zahl der Autos übertreffen. So seien beispielsweise mehr als die Hälfte der indischen Dreirad-Zulassungen im Jahr 2022 elektrisch, was ihre wachsende Beliebtheit zeige. In vielen Entwicklungsländern böten zwei- oder dreirädrige Fahrzeuge eine erschwingliche Möglichkeit, Zugang zu Mobilität zu erhalten.