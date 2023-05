Bericht: Tesla hat ehrgeizige Wachstumsziele für Europa

Tesla feiert mit seinen Elektroautos seit längerer Zeit auch in Europa Erfolge und setzt die etablierten Hersteller unter Druck. Das mittelgroße SUV Model Y war im März und auch im ersten Quartal 2023 der am häufigsten zugelassene neue Pkw in der Region. Das US-Unternehmen will laut einem Bericht seinen Absatz noch deutlich steigern.

Nach Informationen von Teslamag gab der Konzern seinem hiesigen Team kürzlich als Motiv für 2023 „Hyperwachstum“ vor. Das sei in einer europaweiten Videokonferenz mit Mitgliedern der Führung für die Region geschehen. Dabei seien verschiedene Folien aufgelegt worden – unter anderem eine, auf der „This Year We Kill the ICE“ stand. ICE steht für Internal Combustion Engine, auf Deutsch Verbrennungsmotor.

Dass Tesla eine Expansion ernst meint, zeigt das seit März 2022 offiziell Elektroautos ausliefernde Werk in Brandenburg nahe Berlin. Die Produktion in Grünheide soll in der ersten Stufe 500.000 Fahrzeuge pro Jahr erreichen, Ende März wurden 5000 E-Autos vom Typ Model Y in einer Woche überschritten. Hinzu kommen aus China exportierte Stromer. Tesla treibt in Grünheide bereits die nächste Ausbaustufe voran, in der jährlich eine Million Fahrzeuge die Werkshallen verlassen sollen.

Um die Nachfrage weiter anzukurbeln, hat Tesla in diesem Jahr auch in Europa seine Elektroautos teils deutlich günstiger gemacht. „Und all das soll nach Informationen aus der Video-Konferenz von einem ‚hypergrowth mindset’ der Beschäftigten begleitet und durch zusätzliche Initiativen weiter unterstützt werden“, berichtet Teslamag unter Berufung auf informierte Kreise. Unter anderem sei das Ziel, in diesem Jahr pro Quartal 30 neue Service-Center in Europa zu eröffnen – ungefähr so viele, wie es in Deutschland derzeit insgesamt gebe. Ebenfalls alle drei Monate sollen zudem 1000 neue Supercharger-Schnellladesäulen hinzukommen.

Das Unternehmen wolle außerdem eine „awareness machine“ wieder in Gang bringen, was verstärkte Kommunikationsbemühungen erwarten lässt. Und auch die Zahl der Beschäftigten in Europa solle beschleunigt wachsen, unterstützt von einem Empfehlungsprogramm mit Prämien. All das solle Tesla dabei unterstützen, noch schneller zu wachsen.