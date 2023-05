Nio treibt „Power Infrastruktur“ in Deutschland voran

Das chinesische Elektroauto-Start-up Nio treibt den Ausbau seiner „Power Infrastruktur“ in Deutschland weiter voran. Mit den Power Swap Stations (PSS) in Dorsten (Nordrhein-Westfalen) und Emsbüren (Niedersachsen) befinden sich aktuell zwei weitere der Batteriewechselstationen im Bau.

In diesem Monat erfolgt laut einer Mitteilung auch die Grundsteinlegung an den vier Standorten Waldlaubersheim (an der A61, Rheinland-Pfalz), Ulm (Baden-Württemberg), Großburgwedel (Niedersachsen) und Regensburg (Bayern), an denen Kunden in rund fünf Minuten die leere Batterie ihres E-Autos gegen eine volle tauschen können.

„Durch den wachsenden Ausbau der PSS Infrastruktur ermöglicht es NIO seinen Usern, die komplette Strecke von Nord- bis Süd- und von West- nach Ostdeutschland anhand des größer werdenden Netzwerkes an Batterietausch-Stationen zurückzulegen, ohne dabei an Schnellladestationen warten zu müssen, was gerade zum Start der Feriensaison von großer Relevanz ist“, wirbt das Unternehmen. Zudem profitierten Kunden bei dem SUV EL7 sowie der Flaggschiff-Limousine ET7 vom Erlass der monatlichen „Battery-as-a-Service“-Gebühr bis Ende 2023, bei erfolgter Auslieferung bis 31. August 2023.

Die PSS Emsbüren stellt die aktuell nördlichste Batterietausch-Station innerhalb der Nio-Infrastruktur in Deutschland dar. Sie befindet sich auf dem Gelände von Emsflower, dem laut Nio flächenmäßig größten Gartencenter Deutschlands, das die neue PSS auch mit Ökostrom durch das Verbrennen von Grünschnitt versorgen werde. Die PSS Dorsten befinde sich nicht nur direkt an der A31, sondern verbinde auch das Ruhrgebiet im Westen mit den zur Ferienzeit beliebten Ostfriesischen Inseln im Nordwesten Deutschlands.

Die geplante PSS in Waldlaubersheim führt Nio-Kunden entweder über die schnelle Route der A3 oder A5 (Hilden) oder die „Scenic Route“ über die A61 direkt nach Mannheim oder den Hockenheimring. Die PSS Großburgwedel, in direkter Nähe zur A7, stellt das erste Gemeinschaftsprojekt mit der EnBW dar. Mit Ulm eröffnet die erste Batteriewechselstation in Baden-Württemberg und mit Regensburg wird die Ost-West-Verbindung zwischen Nürnberg und Passau ermöglicht.

Mit dem neuesten Upgrade ist die „Nio Power Map“ nun auch in Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und in der Schweiz verfügbar. Über die Nio Power Map in der Nio-App können Kunden alle verfügbaren Ladepunkte des Netzwerks des Unternehmens auch in diesen Ländern einsehen, eine Route inklusive Ladestopps planen und den Ladevorgang mit der Nio-Schlüsselkarte starten. Die Abrechnung erfolgt über die Nio-App.

Frederic Korn von Nio Deutschland: „Mit dem neuesten App Upgrade werden mehr als 180.000 neue Ladestationen in Europa in das Netzwerk aufgenommen, darunter von Ladestellenbetreibern wie EnBW, Shell Recharge, Mer, Allego, Ionity, Fastned und GP Joule. Dank unserer intelligenten Routenplanung können NIO User Fahrten durch mehrere Länder Europas genießen, ohne sich dabei Sorgen machen zu müssen, keine nahegelegene Ladestation zu finden. Mit den neuen PSS wird es zudem ab Sommer möglich sein, beispielsweise von Hamburg über Emsbüren, Hilden, Waldlaubersheim und Zusmarshausen nur mit Power Swaps bis Bozen oder Salzburg zu fahren.“

Am 11. Mai eröffnet Nio im schwedischen Mariestad die nächste und damit 15. europäische PSS offiziell. Weltweit sind damit Unternehmensangaben nach über 1370 in Betrieb gegangen. In Europa sei für dieses Jahr der Bau von 70 PSS geplant.