JOLT und ADS-TEC vertiefen Partnerschaft für „ultraschnelles“ Ladenetz in Innenstädten

Der Hersteller von batteriespeicherbasierten Plattformlösungen ADS-TEC Energy will mit dem in München und Dublin ansässigen Unternehmen JOLT Energy im Rahmen ihrer bestehenden Partnerschaft die Einführung von „ultraschnellen Ladestationen“ in Großstädten Europas und in den USA weiter vertiefen.

„Für das Jahr 2023 hat JOLT bereits eine hohe zweistellige Anzahl an Systemen bestellt und weitere Bestellungen sollen gemäß Aufbauplan folgen. Die Zusammenarbeit unterstreicht, wie stark ein schnelles, komfortables Ladeerlebnis insbesondere auch im innerstädtischen Bereich gefragt ist“, heißt es in einer Mitteilung.

Die batteriegepufferten Ultraschnellladelösungen von ADS-TEC Energy ermöglichen auch ohne Netzausbau im leistungsbegrenzten Niederspannungsnetz eine Ladeleistung von bis zu 320 kW. „Auf den Netzausbau zu warten kann Monate dauern und in Städten gibt es für Trafostationen meistens keinen Platz. Ladestationen von ADS-TEC Energy lassen sich hingegen auf kleinster Fläche schnell in gegebene Standortsituationen integrieren. Zugleich stützen sie das Netz, speichern Überschüsse an erneuerbaren Energien und halten diese Energie bereit fürs Laden oder weitere Bedarfe“, so das Unternehmen.

JOLT hat in Deutschland seit über einem Jahr das Ultraschnellladesystem ChargeBox von ADS-TEC Energy im Einsatz. Die Ladelösungen sind vor allem in Ballungszentren installiert. An hochfrequentierten Ladepunkten sei bereits heute eine Auslastung von über 60 Prozent im Wochenschnitt zu verzeichnen – „Tendenz steigend“, erklärt JOLT. Jetzt gehe es darum, die Ausbaugeschwindigkeit von Schnellladestationen „massiv zu beschleunigen“, um die große Nachfrage zu bedienen.

„Wir freuen sehr darüber, die strategische Zusammenarbeit mit JOLT weiter zu vertiefen, um unser gemeinsames Ziel zu verfolgen: Ultraschnellladen an nahezu jedem Ort“, sagt Thomas Speidel, CEO ADS-TEC Energy. „Insbesondere in innerstädtischen Bereichen fehlt es meist an der benötigten Netzleistung und es gibt wenig freie Fläche. Genau dafür sind unsere Ladelösungen optimal geeignet, da sie trotz leistungsbegrenzten Stromanschlüssen ultraschnelles Laden ermöglichen, wenig Platz in Anspruch nehmen und einfach zu installieren sind. Mit ihrer großen Speicherkapazität und Multifunktionalität werden sie zur wertvollen Plattform für die Energiewende.“

JOLT hatte schon zuvor diesen Monat bekräftigt, zu expandieren. In den kommenden Jahren sollen „Tausende“ Schnellladestationen in europäischen und nordamerikanischen Städten installiert werden, hieß es. Laut einer Mitteilung aus 2022 plant JOLT, in den nächsten fünf Jahren bis zu 5000 der Schnellladestationen von ADS-TEC Energy zu installieren und zu betreiben.