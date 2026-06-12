Scania startet Verkauf von Unterkabinen-Batteriemodul und Megawatt Charging System

Scania hat den globalen Verkauf seines neuen Unterkabinen-Batteriemoduls gestartet. Zugleich ist das Megawatt Charging System (MCS) zur Bestellung verfügbar. Das Batteriemodul soll Spediteuren die Elektrifizierung von Flotten erleichtern, indem Nutzlast, Aufbauten und Reichweite besser ausbalanciert werden können.

Die Batterieposition unter der Kabine schafft laut dem zur Volkswagen-Tochter Traton gehörenden Nutzfahrzeughersteller mehr Raum für Aufbauten. Scania beschreibt dies als Antwort auf die Frage, wie Reichweite ermöglicht werden kann, ohne die Nutzlast zu verringern. Das Unternehmen nennt zudem die Möglichkeit von deutlich über 800 Kilometern mit einer Ladung in einigen Anwendungen.

Durch die von der Europäischen Union im Jahr 2025 eingeführte Anhebung der zulässigen Gesamtzugmasse könne man eine Option mit einer nutzbaren Kapazität von 400 kWh für eine typische Reichweite von 360 Kilometern anbieten, ohne die Nutzlast reduzieren zu müssen – „und zwar bis zum gesetzlichen Höchstwert“, so der Nutzfahrzeughersteller.

„Batteriekapazität schränkt Reichweite nicht unbedingt“

Scania betont, dass die Batteriekapazität nicht zwangsläufig die erreichbare Reichweite begrenzt. Für Transportaufgaben von 300 Kilometern seien größere Batterien in mehreren Einsatzfällen unnötig und könnten sich auf die Nutzlast auswirken. Entscheidend sei stattdessen die passende Ladestrategie.

Das Megawatt Charging System soll das Nachladen beschleunigen. Ladevorgänge können während gesetzlich vorgeschriebener Ruhepausen eingeplant werden, etwa von 20 auf 75 Prozent. Eine weitere Ladung könne am Lieferdepot oder auf dem Rückweg zur Basis erfolgen.

„Das neue Unterkabinen-Batteriemodul optimiert die Platzierung der Lkw-Batterien zum Vorteil der Transporteure“, sagt Tobias Ejderhamn von Scania. Mit passender Batterieauslegung, MCS und Ladestrategie könnten Kunden die Frage von Reichweite und Nutzlast lösen.

„Scania kann Transportunternehmen nun einen umfassenden Weg zur Elektrifizierung und zu nachhaltigem Verkehr bieten – einen Weg, der zuverlässig, nahtlos und wirtschaftlich rentabel ist“, wirbt Manager Lars Gustafsson. „Mit diesen beiden neuen Ergänzungen im Angebot unserer Kunden ist der Umstieg auf den Elektroverkehr noch einfacher und attraktiver geworden.“