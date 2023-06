Analyse: Wie das E-Auto-Laden als Baustein für die Energiewende funktionieren kann

Elektroautos sollen so flexibel geladen werden können, dass es zur Lage im Stromsystem passt. Bevor das sogenannte gesteuerte Laden jedoch breit zum Einsatz kommen kann, fehlt es noch an technischer Infrastruktur und vor allem an variablen Preisen für die Nutzung des Stromnetzes. Wie das gesteuerte Laden funktioniert und welche Vorteile es für Verbraucher und die Energiewende bietet, hat die Denkfabrik Agora Verkehrswende aufbereitet.

Beim gesteuerten Laden eines E-Autos orientiert sich der Ladevorgang an der aktuellen Verfügbarkeit von Strom und der Auslastung des Stromnetzes. Die Batterie wird vor allem dann geladen, wenn viel freie Netzkapazität und viel Strom zur Verfügung stehen. Auf diese Weise kann der Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix erhöht und der Bedarf an zusätzlichem Netzausbau gesenkt werden. So entstehen der Allgemeinheit weniger Kosten und E-Autos laden zu niedrigen Preisen.

„Gesteuertes Laden ist wertvoll, weil es die Integration von Windkraft- und Solaranlagen und den Hochlauf der Elektromobilität erleichtert“, sagt Wiebke Zimmer, stellvertretende Direktorin von Agora Verkehrswende. „Die technischen und regulatorischen Voraussetzungen sollten deshalb rasch und praktikabel geschaffen werden. Das gilt insbesondere für variable Netzentgelte und Eingriffe von Netzbetreibern. Gleichzeitig dürfen Unklarheiten beim gesteuerten Laden keine Ausrede für den aktuellen Rückstand beim Ausbau der Elektromobilität sein.“

Das Stromsystem könne den Bedarf der Elektromobilität vorerst auch ohne gesteuertes Laden decken, nur eben nicht so effizient, so Zimmer. Um die Nachfrage nach Elektroautos zu steigern, brauche es zusätzliche Instrumente, vor allem eine klimagerechte, effiziente und sozial ausgewogene Reform der Steuern, Abgaben und Subventionen rund um den Pkw – von Kfz- und Dienstwagenbesteuerung bis Dieselprivileg und Mineralölsteuer. Damit könnte die Bundesregierung ihr Ziel erreichen, 15 Millionen vollelektrische Pkw bis 2030 auf die Straße zu bringen.

Weichen stellen für gesteuertes Laden

Um Ladevorgänge mit dem Stromangebot und der Netzauslastung abzustimmen, braucht es laut Agora Verkehrswende vor allem variable Preise für Stromeinkauf und -vertrieb sowie für Netznutzung. Diese würden bei Verbrauchern als Anreiz für gesteuertes Laden wirken. Mit dem kürzlich beschlossenen Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende hat die Bundesregierung Stromlieferanten bereits dazu verpflichtet, ab 2025 variable Preise für Stromeinkauf und -vertrieb anzubieten. Zur Einführung von variablen Netzentgelten gab es bisher nur eine unverbindliche Anhörung durch die Bundesnetzagentur.

Die Netzagentur arbeitet darüber hinaus an Regeln, wie Netzbetreiber in akuten Engpasssituationen den Stromverbrauch von flexiblen Verbrauchseinheiten wie Ladepunkten oder Wärmepumpen regulieren können. So können die Betreiber auch bei einem dynamischen Zubau von flexiblen Verbrauchseinheiten einen sicheren Netzbetrieb gewährleisten und zügig etwa neue Ladepunkte ans Stromnetz anschließen. Grundsätzlich stünden solche Eingriffe jedoch gesteuerten Ladevorgängen entgegen und seien nicht im Interesse von Verbrauchern, so Agora Verkehrswende. Die Denkfabrik plädiert daher dafür, dass Netzbetreiber nur dann eingreifen dürfen, wenn es unbedingt notwendig ist.

Fanny Tausendteufel, Projektmanagerin Industriepolitik bei Agora Verkehrswende: „Über die Gestaltung des gesteuerten Ladens wird bislang vor allem aus Sicht der Energiewirtschaft diskutiert. Das Thema ist aber auch relevant für den Hochlauf der Elektromobilität. Die Regeln für gesteuertes Laden bestimmen mit darüber, wann und mit welcher Leistung es am günstigsten ist, ein E-Auto zu laden. Deshalb sollten auch die mitreden können, die die Zukunft des Verkehrssektors mitgestalten wollen. Mit unseren Publikationen möchten wir das Wissen dafür bereitstellen und zur Diskussion einladen.“

In dem Analysepapier „Gesteuertes Laden. Warum es sich lohnt, beim Laden von Elektrofahrzeugen auf Stromangebot und Netzauslastung zu achten“ erläutert Agora Verkehrswende die technischen und regulatorischen Voraussetzungen und gibt Empfehlungen für die Umsetzung in Deutschland. Es wurde im Auftrag der Denkfabrik vom Softwareunternehmen Consentec erstellt und steht online hier zur Verfügung. Im dazugehörigen Faktenblatt „Gesteuertes Laden – kurz erklärt“ ist das Wichtigste zum Thema mit Illustrationen auf wenigen Seiten zusammengefasst. Das Faktenblatt hat Agora Verkehrswende zusammen mit der Kreativ- und Strategieagentur Ellery Studio erarbeitet. Es steht online hier zur Verfügung.